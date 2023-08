Neymar, cada vez más cerca de Barcelona: ya habría acuerdo

PSG está teniendo un mercado más que movido en este año. El cuadro parisino ha contratado a jugadores para reforzar algunas posiciones, pero también busca la salida de grandes figuras como es el caso de Neymar, Kylian Mbappé y Marco Verratti.



En el caso del brasileño, el jugador había comunicado al PSG que le vendan en este mercado de pases el pasado domingo y unos días después, Luis Enrique habría tomado la decisión de no contar con el extremo de 31 años.



Esto ha hecho que hayan llegado ofertas por el brasileño desde Arabia y la MLS, pero también llegó una oferta del Barcelona, una propuesta que Neymar ya habría aceptado según la prensa española.

Y es que de acuerdo al periodista José Álvarez de ‘El Chiringuito’, Neymar ya tendría un acuerdo con Barcelona para llegar en este mercado.



El comunicador detalla que el acuerdo es total y que Neymar llegará con un salario de 13 millones netos por temporada más bonus y que el contrato será válido por tres campañas.



No obstante, Álvarez señaló que faltan dos partes claves para que se cumpla el regreso de Neymar a Barcelona: su rescisión de contrato con PSG, que según medios catalanes ya se trabaja en ella y salidas en el cuadro azulgrana para poderlo inscribirlo en la Liga Española.



Vale señalar que Neymar no se entrenó este viernes con el equipo, por un cuadro gripal y no estará en el debut de PSG este sábado ante Lorient.