PSG tomó decisión radical con Neymar y Marco Verratti

PSG tiene varios frentes abiertos antes del final de mercado de pases. Quizás el más importante es el del francés Kylian Mbappé que sigue en el club pese a que está totalmente descartado para esta temporada.



Pues bien, este miércoles el medio RMC Sport informó que Neymar y Marco Verratti no serán tenidos en cuenta para esta temporada pese a que tienen contrato vigente con el club.



El medio francés señala que fueron el técnico Luis Enrique y el director deportivo Luis Campos quienes comunicaron al brasileño y al italiano su decisión de no contar más con ellos.

El domingo surgió la información de que Neymar había pedido su salida del club luego de haber sido amenazado por los ultras del PSG en mayo. Sin embargo, su padre desmintió que se hubiera producido esa reunión.



Desde ese momento sonó la posibilidad de que regrese a Barcelona, pero la operación no cuadra en los números del Barca a menos de que vendan varios jugadores y liberen masa salarial.



Por otro lado, Verratti está en charlas con Al Hilal. Inicialmente, su partida a Arabia fue frustrada por Luis Enrique, pero el técnico español habría prescindido del italiano para esta temporada.



RMC también señala que Hugo Ekitike, Juan Bernat y Renato Sanches también fueron informados de que no se contará con ellos.



De igual manera, como modo de presión para hacerles saber que va en serio la decisión, los jugadores no hicieron parte de la sesión oficial de fotos del PSG para la Liga de Fútbol Profesional (LFP).