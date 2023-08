Neymar y el plan que tendría para terminar recalando en Barcelona

Parece que los días de Neymar en PSG están contados. El jugador brasileño le habría comunicado al club parisino de salir en este mercado de pases y los caminos apuntan a Barcelona.



No obstante, el club culé no podría abordar la operación del brasileño en este mercado y es por ello que el brasileño tendría un plan antes de llegar al club español.



Y es que según el medio español ‘Sport’, un club de Arabia Saudita presentaría una oferta por el crack del PSG para que juegue un año cedido en Barcelona y su salario se pagaría a través de acuerdos comerciales.

La operación estaría siendo liderada por el agente Pini Zahavi y según citó el medio esta es la única opción que se valora en Barcelona para un hipotético regreso de Neymar.



La ficha de Neymar, la cual es de 51 millones de euros anuales, es un dinero que el Barcelona no puede afrontar, pero si Arabia por lo que la idea de fichar por un club de ese país no lo ve con malos ojos el brasileño.



De igual manera, el Barcelona espera compensar al club árabe con algunos acuerdos comerciales en los que podría haber un amistoso de por medio.



Vale señalar que la llegada de Neymar al club español depende también del cuerpo técnico del Barca ya que pese al deseo del jugador de regresar, Xavi no ve con buenos ojos su retorno ya que el futbolista no ha brillado y podría suponer un riesgo en el vestuario por su salario. No obstante, tienen claro que puede ser un futbolista diferencial para esta temporada.