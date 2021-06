No lo quieren en Barcelona y respondió: ‘estaré la próxima temporada’

Desde el Barcelona buscan renovar por completo su plantilla para darle a Lionel Messi esa pizca de confianza en el proyecto que recién inicia Joan Laporta. En la zaga defensiva se buscan grandes cambios, sobre todo por ciertos futbolistas que no son del gusto de la afición.



Al respecto, el central Clément Lenglet avisó que no se ve "saliendo" del club azulgrana este verano después de las informaciones que lo sitúan en la lista de transferibles tras una temporada en la que no ha mostrado el nivel deseado.

"Firmé un nuevo contrato la temporada pasada (en octubre y hasta 2026, con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros). Estaré en el Barça la próxima temporada", insistió el jugador azulgrana en una entrevista a 'Eurosport' mientras está concentrado con la selección francesa antes de disputar la Eurocopa.



Lenglet también se refirió a Ronald Koeman: "Hizo un buen trabajo en su primer año. Tuvimos unos periodos algo complicados pero también otros con calidad de juego y victorias en los que dimos una imagen positiva. Espero que continuemos el trabajo realizado y el progreso el próximo año".



En el curso 2021-2022, el zaguero tendrá más competencia en el eje defensivo del Barcelona. Con el reciente fichaje de Eric Garcia procedente del Manchester City ya son seis los centrales que tiene a sus órdenes Koeman: Ronald Araujo, Óscar Mingueza, Samuel Umtiti, Gerard Piqué y los dos citados. Aunque podría haber alguna baja durante este verano.



¿Será él quien descabece la directiva?