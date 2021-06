Mundialista con Argentina busca equipo: apuntó contra Boca y Racing

Mientras que todos los focos del mercado se centran en las grandes transacciones y ventas millonarias, otra cara de la moneda es poco vista: los futbolistas que quedan libres, sin contrato alguno.



Sergio Romero es un claro ejemplo de lo anterior. Después de brillar con Argentina en el subcampeonato del mundo en 2014 y fichar posteriormente con el todopoderoso Manchester United, su futuro es toda una incógnita. En diálogo con el mítico ‘Pato’ Fillol contó su historia.



El vínculo con los ‘Red Devils’ terminó, aunque fue un proceso bastante lento: “United me comunicó que era jugador libre, me habían comunicado en febrero que me iban a dejar libre, pero no me dieron la carta y me la mandaron a finales de mayo”. Justamente eso le impidió agilizar los trámites con un nuevo equipo.



La buena noticia es que “tenemos varias propuestas en Europa y estamos evaluando”. Por lo pronto, no regresará al torneo argentino. Con 34 años, tiene todavía combustible para figurar.



Precisamente sobre la vuelta a su país, ‘Chiquito’ no perdió oportunidad para aclarar los rumores que lo vincularon con Boca Juniors y Racing de Avellaneda. Repartió palo.



“Soy sincero cuando abro la boca: la única vez que Boca se acercó a preguntar por mí el técnico era Guillermo Barros Schelotto, me llamó y hablamos... A Román lo conozco, tengo relación y lo quiero muchísimo, pero no hubo acercamiento para venir Boca”, explicó sobre el conjunto xeneize.



“La última vez que Racing se acercó a preguntar algo estaba Diego Milito de manager. Después, todo lo que se ha hablado es mentira, no hubo un acercamiento... hace un año y medio o un año que no me hablan. Siempre me dicen 'Chiquito, Racing es tu casa', y yo la siento de esa manera, no hace falta que me lo digan, pero nadie me dijo te ofrecemos esto. Es todo mentira. Las veces que escuché a Víctor Blanco decir 'si Romero vuelve es por amor al club', lo dice él, no porque me haya llamado a mí. A mi representante no le dijeron más que Racing es su casa”, finalizó sobre ‘La Academia’ .