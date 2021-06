¡Se juegan las semifinales de la Liga! Dimayor confirmó día y hora

Luego de un largo tiempo de inactividad, se conoció que Deportes Tolima será el rival de La Equidad en las semifinales de la Liga tras derrotar al Deportivo Cali en el marcador global por 3-2.

Ahora, con los cuatro equipos (Millonarios, Junior, Equidad y Tolima) instalados en la fase definitiva, Dimayor confirmó la programación de las llaves semifinales, de las cuales se esperan que se cumplan con total normalidad, para de esta manera poder dar con un campeón y finalizar el campeonato del primer semestre del año.



Programación semifinales de Liga



PARTIDOS DE IDA



10 de junio



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



PARTIDOS DE VUELTA



13 de junio



Millonarios FC vs Junior FC

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



14 de junio



La Equidad vs Deportes Tolima

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +