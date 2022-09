Lo bueno, lo malo y lo feo en fecha 14 de Liga: ¡sí hay competencia!

Un fin de semana movido con la actividad del balompié colombiano con grandes espectáculos en la Liga BetPlay 2022-II, y sin duda alguna, los partidos de la Selección Colombia. No obstante, el torneo regular no se frena por nada en el mundo, y la jornada 14 tuvo grandes partidos que paulatinamente, empiezan a definir aspectos en la tabla general.

Millonarios perdió la oportunidad de llegar al piso de los 30 puntos e ir sellando de una buena vez su clasificación a los cuadrangulares finales. Otros por su parte, tambalean en la octava casilla, y se ve muy apretada la zona de los selectos ocho clubes que contarán con la suerte de entrar a disputar las fases finales. Nada está escrito, pero cada vez más se empieza a definir aspectos importantes. A su vez, el descenso que está que arde.

Lo bueno:

Junior cortó una mala racha: para nadie es un secreto que a Julo Avelino Comesaña le iba a tocar cargar con una estadística negativa en el cuadro barranquillero que ni Juan Cruz Real pudo arreglar. Junior no se caracteriza por sacar victorias afuera de su casa. El tiburón no había podido morder tres unidades afuera del Metropolitano, y solo había acumulado un empate contra Águilas Doradas. La jornada 14 fue perfecta para que con un solitario gol de Fabián Sambueza, rompieran esa negativa racha.



Primera victoria de Julio X: no solo Junior logró vencer en condición de visita por primera ocasión en la Liga BetPlay 2022-II, sino que Julio Avelino Comesaña sumó sus primeros tres puntos nuevamente con el cuadro barranquillero. Comesaña venció a Unión Magdalena, pero por Copa BetPlay, mientras que por el rentado local, debutó con derrotas ante Pasto y Millonarios, antes de triunfar contra Alianza Petrolera.



Deportivo Pasto escolta: tras cerrar la jornada 14 con triunfo ante Cortuluá, los pastusos, que hicieron respetar la casa también ascendieron casillas con 26 unidades complicando a Millonarios a solo dos puntos de su rival. Los dirigidos por Flabio Torres ganaron por la mínima gracias a Adrián Estacio y como locales, sumaron de a tres y gustaron.



El campeón se metió en la pelea: con una actuación para recordar de Kevin Mier atajando un penalti y el rebote posterior, Nacional conservó la victoria contra Patriotas, lo que los catapultó al quinto puesto con 22 unidades. El equipo de Pedro Sarmiento vuelve a meterse en la pelea.



Hay competencia: un enorme trancón que toca la quinta posición hasta la novena en la que están Nacional, América, Pereira, Once Caldas y Medellín igualados con 22 unidades, demuestra la paridad y la competitividad en este certamen. Muy pegados y vivos están Santa Fe, La Equidad, Junior y Bucaramanga con 21, 19, y los dos últimos mencionados con 18 puntos respectivamente.



Lo malo:

Cortuluá no es constante: el cuadro corazón es uno de los que está complicado con el tema del descenso. Bajar no está en los planes de Fernando Velasco que mira con mucha preocupación esa tabla. Sin embargo, y aunque vencieron al Cali, poco o nada sirvió al volver a los tropiezos. Esta vez, contra Pasto. Por fortuna, Unión Magdalena, Alianza Petrolera y Patriotas también cayeron.



Deportivo Cali no levanta cabeza: el cambio de director técnico que tuvo protagonista a Mayer Candelo quien abandonó el club y la llegada de Sergio el ‘Checho’ Angulo no influyó en el primer partido dirigido por el interino. Una derrota en condición de local ante La Equidad que seguramente prenderá aún más las llamas de aficionados contra la institución.



Deportes Tolima se complica: así como el Deportivo Cali que ya ven muy difícil su clasificación, Hernán Torres debe estar pensando lo mismo. Y es que, los pijaos no juegan para nada mal, pero la contundencia no los favorece. En condición de local, cayeron contra el Deportivo Pereira por un marcador de 1-3 y empiezan a ver de lejos entrar al selecto grupo de ocho. Todavía puede recomponer y pensar en ingresar, pero no será para nada fácil.



Lo feo:

Las expulsiones: en Colombia no puede pasar ninguna fecha en la que no haya tarjetas rojas. En la decimocuarta fecha, fueron cinco los jugadores que vieron la cartulina, entre ellos Jonathan Barboza y Jonathan Lopera en Santa Fe y Unión Magdalena, Sergio Mosquera en el Deportes Tolima, Yony González para el Deportivo Cali y Danovis Banguero en Atlético Nacional.