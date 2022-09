¿Querían mano dura en Deportivo Cali? Mundialista sería próximo DT

Pasan los técnicos, se queman los ídolos, se meten los hinchas hasta límites insospechados, y la crisis deportiva y económica queda. Es la realidad de un Deportivo Cali que acaba de perder contra Equidad 1-2, en Palmaseca, con el interino Sergio 'Checho' Angulo en el banquillo.

Antes otros que fueron figuras como jugadores se quemaron, como podría pasarle al 'Checho', en esta debacle que amenaza inclusive con el descenso. Ya Rafael Dudamel, quien además fue campeón, y Mayer Candelo salieron del club de la peor manera posible. Por eso la decisión del próximo DT claramente no pasa por quienes fueron leyendas vestidos verde.



Tal como confirmó el periodista JJ Miranda en el programa Saque Largo, el elegido es una carta a la fija, con una experiencia rutilante y la gran cualidad de ser el amo de la mano dura en el fútbol colombiano.

Está muy cerca de llegar una mano dura a un grande del fútbol colombiano... #Atentos — JJ Miranda (@JJMiranda15) September 27, 2022



"La reunión entre uno de los directivos del Deportivo Cali y Jorge Luis Pinto será en Bogotá", anunció el comunicador, confirmando las versiones.



Según Miranda, se ha aprendido de los últimos errores y se apostará por un hombre que no solo impondrá un régimen de disciplina que para muchos es necesario, sino que apostará a la cantera como fuente de solución de todos los líos. Esta vez no ofrecerán ilusiones sino realidades muy puntuales, con lo cual será el experimentado DT mundialista con Costa Rica en 2014 quien decidirá si corre el riesgo o no.



Si acepta, sería su segunda etapa al frente del club azucarera, al que dirigió entre 1990 y 1991.



La última etapa de Pinto dirigiendo en el país fue en Millonarios, en 2019, cuando hizo una gran campaña, con récord de puntos, pero no logró llegar a la final. Su asistente fue el fallecido Freddy Rincón.