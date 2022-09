El ‘Checho’ Angulo analizó derrota y la eliminación temprana del Cali

Deportivo Cali volvió a perder en el torneo, esta vez de local 2-1 contra La Equidad, por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en su estadio en Palmaseca. Luego de finalizar el compromiso, el técnico encargado del equipo profesional detalló lo que vivió en este primer partido desde la raya.



“Equidad no hizo mucho por el juego, sabemos que es un equipo que se recoge bien, trata de neutralizar bandas con su doble línea de cuatro y juega al error. Aprovechó dos rebotes para ganarnos el partido. El Cali lo que rescato es que le puso; en el primer tiempo generó tres situaciones muy claras de gol, aparte del bonito gol que hicimos, un equipo que fue al frente”.



Referenció que al jugador le pesa lo que ha sucedido en los últimos meses: “eso es una mochila que pesa, el jugador de fútbol no es ajeno a ello. Habló a partir de hoy, por eso digo que, creo que este equipo no debió de perder, porque hablar de merecimiento no me gusta. El que es eficaz es el que gana, pero estamos en eso, tenemos algunas desconcentración y el rival nos cobra”



Se quieren enfocar en salir de la última posición de la tabla: “rescato que tenemos para pensar en mejorar en puntos, ya las opciones de clasificar se han esfumado. Ahora hay que enfocarse en rescatar la mayor cantidad posible de puntos”.



Habló sobre la sustitución de Kevin Velasco: “lamentablemente para nosotros, Kevin tiene una lesión y tuvo que salir. Tratamos de meter a Yony González y a Segura por las bandas, el equipo lo intentó, pero creo que hubo más frescura en el primer tiempo. Como digo, Equidad es un equipo que cuando consigue algo se vuelve muy rocoso, muy difícil, pero hay que seguir trabajando y apostando a lo que tenemos”.



Siente que su equipo puede dar más: “hay que trabajar, eso de hablar y hablar no. El jugador de fútbol debe estar expuesto a los gloriosos que son pocos y a estos temas dolorosos. Vamos a seguir trabajando, hablando e insistiendo en los trabajos tácticos defensivos, porque si se mira, los goles llegan de un pelotazo, una peinada y aparecen a la espalda. Eso me da esperanza de que tengo equipo para sumar puntos y no quedarnos en el último lugar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15