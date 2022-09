El ‘Cocho’ Patiño: 'Esperemos pronto que se dé el punto de quiebre'

El nuevo cuerpo técnico encargado del equipo profesional del Deportivo Cali sumó una nueva sesión de entrenamiento, buscando la mejoría mental y táctica para enfrentar este lunes a La Equidad, por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en su estadio en Palmaseca a puerta cerrada.



Uno de los hombres que acompañará a Sergio ‘El Checho’ Angulo en el cuerpo técnico (E), es el asistente Hernando ‘El Cocho’ Patiño, quien habló precisamente de esta oportunidad con los verdiblancos.

“Para mí a pesar de la circunstancia que se esté viviendo, que es momentáneo, me siento feliz, contento, orgulloso de siempre poder vestir la camiseta del Deportivo Cali. Hemos estado trabajando con Jaguares, Cortuluá y han sido experiencias enriquecedoras, complementarias de cara a lo que uno como técnico tiene proyectado”.



Reveló cómo será el proceso que quieren hacer: “primero avivar ese espíritu competitivo, a veces no es tanto el juego, hacerlo bonito; es competir mejor, tener una mayor diferencia y debemos trabajar sobre eso también. Después tácticamente, estratégicamente todo lo que uno ha recogido como jugador y técnico en su momento, cuando se indique estaremos aportando en el día a día con el equipo”.



Sobre cómo encontró al grupo, dijo que “siente uno las sensaciones, el equipo sin duda no es un secreto, que está un poco golpeado por el tema de los resultados, lo que aconteció en el último partido, pero son situaciones que lo llevan a uno a ser más fuerte, salir a la próxima más atento, reduciendo el margen de error. Esperemos que el próximo partido sea el punto de quiebre para todos”.



Habló del partido contra La Equidad: “son momentos, hay que asumirlo como tal, creo que hay una linda oportunidad el lunes, quedan siete partidos y estoy seguro de que ellos se la van a jugar toda para revertir esa situación también”.



Por último le dejó una reflexión a los hinchas: “es apenas normal que el hincha esté golpeado, confundido y el mensaje que les doy es que el equipo, la institución en este momento es que necesita de esa hinchada, que dice amar al Deportivo Cali; respaldarlo a muerte hasta las últimas consecuencias. Es aquí donde los necesitamos, que el jugador se siente respaldado y apoyado”



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15