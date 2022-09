Alfredo Arias: ‘destacó la actitud y estado de ánimo del plantel’

Santa Fe sumó y entró, de momento, al grupo de los clasificados. Una victoria que dejó a los cardenales con tranquilidad, luego de lo ocurrido en los partidos anteriores.



Victoria sufrida, pues enfrentaban a un equipo que está en la parte alta de la tabla, realizando una gran campaña. Esto dijo el entrenador Alfredo Arias, luego del duelo en el estadio Sierra Nevada.



Análisis del partido: hace 18 años no ganaba acá. Magdalena ha perdido poco en casa, es un club que merece estar donde está. Hoy planteamos un partido con una carga anímica grande, nos duele lo del otro día contra Bucaramanga. Se hacen fuerte de local y solo nos servía ganar. Faltó más tranquilidad y controlamos el juego.



Nosotros buscamos mantener la formación que es 4-2-3-1, hicimos ajustes por la línea de tres centrales del rival y el medio campo con jugadores de bien pie, jugaron con dos nueves. Tocaba compensar eso, con un rombo contra otro rombo. Cometimos el error de perder muchas pelotas.

Luego pasamos a una línea de tres centrales por la expulsión de Barboza.



Ajustes en el segundo tiempo: en el inicio sufrimos con acciones de ellos que fallaron, fueron por errores de nosotros en salida. Nos presionaron e hicimos variantes para refrescar. Mejoramos y la presión de ellos no fue intensa, no nos podían sacar la pelota. Hay duelos donde uno juega mejor y los pierde y otros donde no se juega bien y los gana, hay que reconocerlo. Veníamos de un partido que nos dolió, ahora elogio a mis jugadores.



Cosas para destacar del plantel: el estado de ánimo y actitud ante situaciones difíciles. Llevamos varios duelos terminando con 10 jugadores. Lo dan todo y está bien. Avanzamos escalones en el juego, pero no los suficientes para dar tranquilidad.



Forma para combatir el desgaste y partidos difíciles en Liga: vamos a jugar con rivales directos, hay plan para lo corto. Pero no hay excusas, tenemos una camiseta y una historia que defender. Tenemos la gran oportunidad de meternos en una fiesta que se empieza de cero.