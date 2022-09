González aplaude a Medellín: 'Tomamos la decisión más clara'

Deportivo Independiente Medellín sumó su cuarta victoria consecutiva, tras superar a Envigado Fútbol Club por la fecha 14 en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, David González técnico rojo habló sobre la importancia de aprovechar las condiciones del terreno de juego. "El estado de campo estuvo muy complicado e hizo que tuviéramos que saltar líneas. Me quedo con el esfuerzo de los jugadores para remontar el marcador y lograr el resultado", indicó.



En cuanto a la rotación, González comentó que "a medida que uno tiene disponibilidad de jugadores, se pueden hacer diferentes variantes. Queríamos ser punzantes y con la entrada de Miguel Monsalve, sentíamos que podíamos mejorar con él. Si pasaba otras cosas, podía ingresar (Christian) Marrugo".



En cuanto al rival, el estratega detalló que "nos dimos cuenta que Envigado metía su mediocentro entre los centrales. Esos movimientos nos forzó a corregir los nuestros y encontrar los espacios. El tema de las bandas es un matiz similar, los espacios teníamos que explorarlos por las bandas".



Además, "la generación de juego se fue complicando por el estado del terreno de juego. Jugamos por el piso más que la cancha permitía, el hecho de manejar diferentes registros y encontrar la solución es algo que destaco".



El técnico se pronunció sobre la ausencia de Javier Méndez en la titular luego de haber anotado en el juego anterior. "Las dudas siempre existen y más con jugadores en buen nivel. Hay que quitar el paradigma que porque alguien que marca, tiene que jugar en el partido siguiente. Estábamos buscando otras cosas, lo importante es que todos están en un gran nivel y es por el bien del equipo".



Volviendo a hablar del rival, González opinó que "Envigado fue inquietante al comienzo, luego nos acomodamos, encontramos los espacios y que el gol de ellos fue al final del primer tiempo. Pero no había que tomar decisiones apresuradas, no había que formar un caos, corregimos el posicionamiento y ya. Tomamos la decisión más clara que analizamos".



Finalmente, el estratega se refirió a los espacios en el trámite del partido. "Una cosa es la zona de rebotes, es normal en una cancha como la de hoy, se saltaran líneas. No es algo recurrente, en los últimos partidos hemos sido fuertes. Hay partidos donde no sucede y fue normal que estuviéramos más partidos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8