Medellín festejó contra Envigado: 1 a 2 y se metió en los ocho

Envigado Fútbol Club cayó 1-2 frente a Independiente Medellín en juego por la fecha 14 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto naranja se la puso difícil a los rojos de Antioquia, aunque lograron estirar la racha a cuatro victorias al hilo.



Daniel Londoño puso adelante al local, terminando el primer tiempo, mientras que el poderoso igualó las acciones a través del argentino Luciano Pons y sobre el final, Diber Cambindo puso a delirar al poderoso con una nueva victoria. Con este resultado, Medellín se metió parcialmente al grupo de los ocho, con 22 puntos, mientras que Envigado quedó en la parte baja de la tabla con 16 unidades.



Ambos equipos salieron con intensidad en busca del arco contrario, a pesar de la lluvia y las condiciones del terreno de juego. Al minuto 8, Ever Valencia con un remate cruzado desde el sector izquierdo exigió a Andrés Mosquera Marmolejo. Un minuto después, Henry Mosquera volvió a inquietar el arco rojo y nuevamente Marmolejo respondió.



Envigado seguía aprovechando los espacios que brindaba Medellín en ataque y al minuto 11, el delantero venezolano Jesús Hernández tuvo para abrir el marcador, pero Marmolejo estuvo atento para medir el tiempo y ganarle el mano a mano.



Al minuto 29, Vladimir Hernández hizo una gran jugada personal, eludiendo jugadores. El araucano le filtró la pelota a Luciano Pons, pero el argentino quiso colocarla y su remate se fue muy suave y fácil para que el arquero Felipe Parra controlara sin problemas. Un minuto después, Diber Cambindo tuvo el gol, pero su remate se fue desviado.



Sobre el final, Hernández a través del juego aéreo pudo poner en ventaja a Envigado, pero su remate se fue desviado. En tiempo de descuento, Daniel Londoño abrió el marcador con un potente remate desde el sector derecho que dejó sin reacción al arquero Marmolejo.



En la etapa complementaria, ambos equipos comenzaron con los mismos jugadores del primer tiempo. Envigado salió a estirar el marcador, mientras que a Medellín le costaba adaptarse al terreno de juego. Sobre el minuto 2, Hernández tuvo un remate cruzado que pasó cerca del arco rojo.



Sin embargo, al minuto 8, Luciano Pons empató el marcador, tras una jugada colectiva que logró finalizar el argentino con un remate cruzado que no pudo atajar el arquero Parra.



Tras el gol, el partido tomó más dinámica y jugadas de peligro en ambas áreas. Al minuto 15, Hernández en dos tiempos tuvo para poner en ventaja a Envigado, pero Marmolejo estuvo atento.



Sobre el minuto 25, salió Felipe Pardo e ingresó Miguel Monsalve en el Medellín. Dos minutos después, ingresó el uruguayo Javier Méndez en lugar de Víctor Moreno, quien no pudo continuar en el partido. Envigado aprovechó para hacer dos cambios, ingresando Rubio España y Déiler Córdoba en lugar de Jesús Hernández y Ever Valencia.



Medellín fue controlando la pelota y al minuto 35, Miguel Monsalve fue derribado dentro del área. El árbitro Diego Ruiz no dudó en sancionarlo. Dos minutos después Andrés Cadavid cobró y mandó la pelota a la tribuna.



Al 41, Envigado y Medellin hicieron más cambios, en el naranja salió Diego Moreno e ingresó Daniel Arcila, mientras que en la visita salió Luciano Pons e ingresó Johan Martínez.



En tiempo de descuento, Diber Cambindo logró poner al frente al Medellín, quienes estiraron la racha a cuatro victorias consecutivas, mientras que Envigado, quedó complicado en sus aspiraciones para clasificar a los ocho.



En la próxima fecha, Envigado Fútbol Club visita en Bogotá a Santa Fe, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio a Alianza Petrolera.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8