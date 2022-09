Santa Fe acabó con 18 años sin ganar en Santa Marta: análisis

Independiente Santa Fe volvió a la victoria en la Liga BetPlay contra Unión Magdalena, uno de los líderes del campeonato y gracias a un gol de penalti cobrado por Wilson Morelo, logró imponerse en Santa Marta luego de 18 años. Su última victoria había sido en 2004 también por la mínima diferencia.



Bloque en medio campo: Alfredo Arias envió a la cancha un amplio bloque en el mediocampo que tenía a Jonathan Barboza y Carlos Sánchez como ejes, quienes fueron acompañados por Moreno, Mier y Enamorado para cerrar espacios (por lo menos en el primer tiempo), para que Unión Magdalena no lograra acercarse con mucho peligro.



Paciencia para atacar: el juego de Santa Fe no fue bastante vistoso, pero se ha convertido en un equipo aplicado manteniendo sus respectivas posiciones en campo, siendo disciplinados y esperando los momentos para poder atacar de acuerdo a sus armas con Morelo, quien fue el único en punta.



Resolvieron problemas defensivos: contra Unión Magdalena, Santa Fe logró cortar un rendimiento en goles en contra que venía padeciendo en partidos anteriores, en los que siempre recibía anotaciones en los segundos tiempos y hoy en Santa Marta, pudo cortar esa racha.



Efectividad: hace rato no se veía a un Santa Fe efectivo en goles y prácticamente sus dos goles de penalti fueron contundentes, pues sus ejecutores, Morelo y Estupiñán, fueron la evidencia de que Alfredo Arias trabaja el tema de penaltis durante entrenamientos.



Manejó resultado y el cero: haber culminado 18 años sin ganar en Santa Marta llena a Santa Fe de motivación para los próximos partidos y esta vez supo mantener el resultado, aspecto que no había podido lograr contra Bucaramanga y en fechas anteriores, donde llevaba seis partidos recibiendo goles, pero esa mínima diferencia la mantuvo hasta el final, corrigiendo aspectos defensivos.