Nacional, a consolidarse entre los ocho: recibe este lunes a Patriotas

Atlético Nacional recibe este lunes, desde las 8:05 de la noche a Patriotas, por la fecha 14 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto verdolaga va por un nuevo triunfo como local que les permita acomodarse entre los ocho, al frente está el equipo boyacense que necesita sumar para escaparse del descenso.

El técnico Pedro Sarmiento señaló que “trato que el gusto vaya de acuerdo a lo que nos pueda ayudar en el equipo. Jaider Asprilla tiene condiciones diferentes y la razón por la cual que esté en la Selección Colombia, es que tenga virtudes muy importantes. Hay detalles que uno admira y que superando algunas cosas. Con Asprilla uno puede contar en varias posiciones, tratamos de ser lo más objetivos y vamos a trabajar con los demás, acá no descartamos a nadie. Vamos a tener 7 partidos y no vamos a descartar a cualquiera”.



En cuanto a las variantes, Jaider Asprilla está convocado con la Selección Colombia sub-20, Jhon Duque lo operaron de un tobillo, mientras que Jarlan Barrera volvió tras pagar una suspensión de tres fechas.



Sobre la seguidilla de partidos, Sarmiento comentó que “primero vamos a jugar contra Patriotas y estamos enfocados a eso, luego siguen los partidos contra Santa Fe, América y Medellín. En Bogotá se nos juntará Jaider Asprilla y veremos qué variantes vamos a hacer, hay un tema pendiente de tarjetas amarillas y eso nos puede condicionar, hay que estar atentos a esa información para tomar las mejores decisiones para la institución y la figura táctica de acuerdo al rival. Todos queremos clasificar y tenemos la obligación de ganar. Hay que concentrarnos partido a partido”.



Además, “hemos sacado el arco en cero, sentimos satisfacción, nos llegan menos y acertamos en las acciones individuales y colectivas. Debemos ser lo más coherentes posibles, como recuperar y jugar. El trabajo está siendo satisfactorio pensando en lo que viene, nos brinda seguridad para atacar, pasamos un buen momento, producto de inteligencia y actitud de los jugadores”.



Sobre la lesión de Duque, el estratega comentó que “a Jhon Duque lo operaron, tenía unos osteofitos y esperaremos el tiempo de recuperación. Yo diría que se va a quedar un tiempo prudente para que esté en buena forma. El grupo lo ha sentido, le dimos la voz de solidaridad para que se recupere de la mejor manera”.



Datos entre Atlético Nacional y Patriotas Boyacá



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Patriotas se han enfrentado en 20 ocasiones, con 13 victorias para los verdolagas, frente a cuatro de los boyacenses y tres empates. En cuanto a goles marcados, los antioqueños anotaron 41 y recibieron 16.



Atlético Nacional nunca perdió en casa ante Patriotas Boyacá en Primera División (siete victorias, dos empates). El Verdolaga no recibió goles en seis de esos partidos (cinco victorias, un empate) y anotó al menos dos goles en siete ocasiones (seis victorias, un empate).



Atlético Nacional ganó sus últimos dos partidos en Primera División. El equipo verde buscará tres victorias consecutivas en el torneo por primera vez desde que ganó tres partidos entre marzo y abril.



Patriotas Boyacá no ganó en sus últimos siete partidos en Primera División (tres empates, cuatro derrotas). Es su peor racha sin victorias en el torneo desde una secuencia de ocho partidos entre enero y marzo (tres empates, cinco derrotas).



Atlético Nacional utilizó 30 jugadores diferentes en la Liga BetPlay II-2022, el máximo entre todos los equipos. El único jugador que participó de los 12 partidos de los verdolagas en el torneo fue Nelson Palacio.



Patriotas Boyacá es uno de los únicos dos equipos que no fueron al intervalo en desventaja en el marcador en la Liga BetPlay II-2022, junto a Millonarios. Sin embargo, el equipo boyacense solo estuvo ganando al fin del primer tiempo en tres de sus 13 partidos (tres victorias, 10 empates).



Jefferson Duque con siete goles, es el máximo goleador en la historia de estos duelos entre Nacional y Patriotas.



El último partido entre Atlético Nacional y Patriotas en el estadio Atanasio Girardot, se disputó el domingo 18 de abril de 2021, por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2021, en aquella ocasión, los verdolagas se impusieron 7-1 con goles de Jefferson Duque en cuatro oportunidades, doblete de Alex Castro y uno más de Neyder Moreno.



En el Atanasio, Atlético Nacional anotó 24 goles y solo recibió cinco.



El último partido en el que Patriotas le sacó un empate a Nacional en el Atanasio, fue en la tercera fecha de la Liga II-2018, el miércoles 1° de agosto de 2018, con empate sin goles.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Dorlan Pabón, Yerson Candelo, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.



D.T.: Pedro Sarmiento.



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



