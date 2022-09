¿Cuenta con Teo Gutiérrez? Angulo habló del presente del Cali

Deportivo Cali atraviesa una de sus crisis deportivas más complejas, donde siguen sin salir del fondo de la tabla, con varios partidos con derrota. El nivel deportivo los mantiene con apenas dos triunfos en los últimos 10 meses.



El técnico encargado, Sergio Angulo, habló con el programa El Vbar de Caracol Radio, acerca del momento deportivo que vive el club, desde lo mental y el estado de cada jugador, ante la compleja vivencia.



Sensación de un equipo complicado sin resultados: realmente es una situación difícil de explicar. Un equipo que sale campeón y que en 10 meses ha logrado cinco triunfos. Yo recién tomo el equipo, las partes involucradas deberían responder eso. Es difícil para el hincha y el equipo, con las malas presentaciones, seguir en el fondo de la tabla, es lo lamentable.



Estado de la cantera del Cali, de cara al futuro: Andrés es testigo de la cantera, casualmente en el 2017 hubo una situación donde me tocó agarrar el equipo faltando cinco partidos. Tocaba hacer 15 de 15 y al final aparecieron canteranos que hicieron un gran trabajo. Se hicieron puntos que alcanzaron para llegar a Sudamericana.



Los chicos que hay perdieron dos años de formación y eso no se puede olvidar. Tenemos jugadores 2003, 2004 y algunos 2002 que siguen en formación, hay que espera qué se decide. En la B tenemos jugadores para usar, dependiendo de la situación, para que acompañen a ese porcentaje del plantel.



Cambios en el plantel para el 2023: a usted le dicen encargado y es difícil decidir. Yo me remito al día a día y al momento, la llegada al entrenamiento. La puntualidad es importante para demostrar lo que tienen en las prácticas. Hay que esperar un par de partidos y llegar a señalar los caminos a seguir para el 2023, con qué jugadores se contará. Es complejo. Son jugadores que se entrenan bien, cumplen sus horarios. Falta un poco de ponerse en ventaja y que no les marquen, si empatan, dejar las desconcentraciones, como pasó con Equidad.



Momento del plantel desde lo anímico y mental: para nadie es un secreto que lo mental, cuando en 10 meses solo se gana cinco juegos, no es un tema menor. Más con lo ocurrido en Tuluá, que pudo ocurrir algo peor. La parte mental hay que trabajarla, sin hechos violentos, es complejo, con lo que pasó es peor. Trabajamos en la confianza, autoestima. Como formador, es una carrera linda pero dura y compleja.



La parte mental es definitiva, para que el ser humano rinda. Hay que convencerlos de que son momentos que se presenta, algunos los vivieron en un momento a nivel familiar o deportivo, van de la mano con el fútbol. Hay que enfrentarlos con coraje. Si están en el Cali es porque son buenos, con condiciones.



No es bueno verse últimos, triunfos cada dos meses. Que se convenzan de que son una familia y si se unen, salen adelante.



Relación con Teófilo Gutiérrez: uno de los jugadores que más habla, con los jóvenes y el grupo. Lo que he hablado con él, me ha dejado una gran sensación.