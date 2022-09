¡Se cansó Alberto Gamero! Llegó al límite con una pulla a Colombia

Millonarios está ad-portas de jugar una nueva final bajo las órdenes de Alberto Gamero. Junior será su rival, y para este enfrentamiento a jugarse el miércoles 28 de septiembre en el partido de ida, Gamero ha acudido a la rotación en la Liga BetPlay. No solo para preservar a uno que otro jugador, sino porque es necesario utilizar relevos por las convocatorias de Juan Pablo Vargas a Costa Rica, Andrés Llinás y Álvaro Montero con Colombia.

Infortunadamente, Juan Pablo Vargas fue inicialista en el amistoso de Costa Rica contra Uzbekistán, mientras que lo que se especula es que ni Álvaro Montero ni Andrés Llinás sean titulares en el segundo encuentro de Colombia ante México en Santa Clara, Estados Unidos. El central bogotano, a diferencia del arquero guajiro sí contó con minutos empezando desde el arranque en el primer juego frente a Guatemala.



Y es que claro, el sueño de cualquier futbolista es representar a su país en una justa deportiva, pero no hay que olvidar que de la noche a la mañana puedes quedar campeón con el club que te dio la oportunidad de desempeñarte como jugador, y que te catapultó al combinado nacional. Andrés Llinás ha sido un excelente defensor central con Millonarios, tanto que ya debutó con Colombia, y Álvaro Montero no deja de descrestar con sus atajadas.



Andrés Llinás y Álvaro Montero son dos figuras importantísimas de Millonarios, por lo cual, a Alberto Gamero le sigue generando una preocupación inmensa el no poder usar a estos futbolistas en la final contra el Junior de Barranquilla. Aunque viajarán en un vuelo chárter, Gamero sabe que no puede tomar riesgos después de viajes tan largos y, además, sabiendo que el defensor central llega con la carga de haber actuado en el primer amistoso.



Pese a que la convocatoria llegó en buen momento, Alberto Gamero, quien no ocultó su felicidad por el llamado de Néstor Lorenzo, también criticó fuertemente que se vayan antes de una final para unos simples amistosos, “yo no voy a decir nada, pero sí espero que ellos sepan mirar si es más importante que jueguen una final o un amistoso”.



Sin embargo, es posible que ambos jugadores puedan tener protagonismo en la cancha en la final también. Pues Millonarios no se durmió y contrató un vuelo privado para Barranquilla desde Estados Unidos. Falta ver en qué condiciones llegarán por un trayecto largo. De hecho, Alberto Gamero no se confió, y dijo, “vamos a preguntarles a Llinás y Montero si se sienten bien para jugar”.