Comesaña gana en Liga y piensa en Copa: 'sí o sí tienen que acompañar'

Atlético Junior ganó. Y lo hizo de visitante. La suma de todas las alegrías reprimidas. El técnico Julio Comesaña destacó la victoria 0-1 contra Alianza Petrolera que es la primera de varias victorias necesarias para encaminar su clasificación a cuadrangulares de Liga Betplay.

“Hemos recibido el premio del triunfo, estamos muy contentos. Esto nos reacomoda con posibilidades otra vez y justo previo al partido con Millonarios. Es un aliciente para el público y para todos”, dijo después de esa esperada victoria.



"Me voy contento porque jugaron varios que no vienen teniendo continuidad, que no pueden entrenar con todos los compañeros y a los que no se les puede llenar mucho la cabeza con nada. Hoy me alegra mucho por ellos, por haber llevado al equipo al reencuentro con el triunfo”, añadió.



Y entonces apuntó al miércoles, al duelo de ida de la final de la Copa Betplay que disputará contra Millonarios:

“Espero que esta actuación nos sirva a todos para recuperarnos bien, tener paz y tranquilidad. Decirle a la gente de Barranquilla que el miércoles sí o sí nos tienen que acompañar. Necesitamos que nos den la oportunidad de que les demos una alegría grande, enfrentándonos a Millonarios. Deben creer en el equipo porque los jugadores están deseosos de dar esas alegrías”, concluyó.