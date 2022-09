Vélez cuestiona a Lorenzo por no liberar a Llinás para final de Copa

La Selección Colombia tendrá un duelo más, de cara a lo que será el arranque del proceso de Néstor Lorenzo, apuntándole al 2026. Las críticas al plantel, esquema y jugadores a tener en cuenta no se han hecho esperar.



Uno de los tópicos que ha dado para hablar, es la convocatoria de los jugadores de Millonarios, caso Álvaro Montero y Andrés Llinás. En el caso del defensor, fue inicialista en el duelo contra Guatemala, dejando a la imaginación que no estará frente a México.



Andrés Llinás jugó un buen partido…se preveía q terminaría ahí por q le sobra clase,pero ya está! Ya jugó y no creo q el martes vaya a ser titular si la idea,lógica además,es q jueguen todos los convocados. Q espera el DT para regresarlo? Un capricho no puede alterar una final!! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 25, 2022

En días pasados, también se cuestionó la convocatoria, teniendo en cuenta el duelo de la final de Copa, donde los embajadores enfrentarán a Junior. El estratega, Néstor Lorenzo, afirmó que no liberaría a ningún jugador, independiente de los compromisos que tengan con sus clubes.



Ante esa situación, Millonarios dispondrá de un vuelo chárter, para que ambos jugadores lleguen a tiempo, para el duelo de ida que se jugará en Barranquilla. El reconocido periodista, Carlos Antonio Vélez, criticó la actitud de Lorenzo, ante lo que se viene para los azules y no poder contar a tiempo, con uno de sus jugadores fundamentales, a través de su cuenta de Twitter.



Esto dijo, en su cuenta de Twitter “Andrés Llinás jugó un buen partido. Se preveía que terminaría ahí porque le sobra clase, pero ya está. Ya jugó y no creo que el martes vaya a ser titular si la idea, lógica, además, es que jueguen todos los convocados ¿Qué espera el técnico para regresarlo? Un capricho no puede alterar una final”.