Sin piedad con Andrés 'Manga' Escobar: ratifican condena por violación

Andrés 'Manga' Escobar suplicó ayuda, se declaró solo y abandonado lejos de su país, decenas de colegas pidieron ayuda al Estado colombiano, pero finalmente no hubo piedad en su caso.

La Audiencia Nacional de Islandia ha decidido desestimar el recurso del colombiano, condenado a dos años y medio de prisión por violencia sexual contra una ciudadana islandesa, y ratificó la pena, justo el peor temor que tenía el futbolista en ese lejano país.



“La Audiencia Nacional dice en su sentencia que Escobar se aprovechó de la embriaguez de la mujer para que no pudiera frenar el acto. El tribunal cree que su ofensa fue grave, tuvo graves consecuencias para la mujer y que violó su libertad sexual”, dijo el servicio de radiodifusión islandés RÚV.



Escobar había aportado, entre otras cosas, pruebas de que había sido una relación consentida y aseguró que su calzado le impedía caminar cómodamente y no ese estado de embriaguez al que se hizo referencia en la condena inicial.



"(El tribunal) Landsréttur evaluó que el testimonio de la mujer era creíble, pero que el de Escobar no había sido del todo consistente, particularmente sobre la condición de las mujeres cuando se conocieron, cuando estaban en el centro de Reykjavík y cuando estaban en su casa. El tribunal señaló el hecho de que el uso de un intérprete de español a islandés podría haber tenido efecto", dice el texto del citado medio.



"Landsréttur también concluyó que no era creíble que Escobar creyera que el caminar de la mujer se vio afectado por su elección de zapatos. Llevaba botas de suela plana y no había indicios de que le dificultaran caminar", añadió.



Sus razones no fueron tenidas en cuenta y de esta triste manera terminó su sueño europeo, donde esperaba repotenciar su carrera tras varios incidentes en sus clubes. En 2021 había llegado al Leiknir de Reikiavik y su adaptación era buena, hasta que acabó involucrado en un delito por el que tendrá que ir a la cárcel.



Dueño de un gran talento pero sin la disciplina suficiente, Escobar tuvo más de un incidente y no llegó a confirmarlo suficientemente.



'Manga' pasó por Dínamo de Kiev (Ucrania); Évian (Francia) y Dallas FC (Estados Unidos), pudo ser campeón de Libertadores pero una llegada tarde hizo que renunciara el club, fue famosa la imagen suya dormido tras una noche de fiesta en una camilla en Deportes Tolima ("Lo del Tolima fue una falla total mía, que le pudieron dar otro manejo", le dijo en 2021 a FUTBOLRED), pasó por escándalos en Alagoano de Brasil, no salió bien del Cúcuta Deportivo y justo cuando esperaba recomponer su carrera volvió a estar involucrado en problemas extra deportivos.