La insólita respuesta de Gerardo Martino: explosión de felicidad

México ya se encuentra en Santa Clara, California para el segundo partido como examen antes de lo que será el Mundial de Catar a mediados de noviembre tocando también el mes de diciembre. La final será el 18 de ese mes decembrino, y la ‘Tri’ quiere sin duda alguna, llegar con el mejor rendimiento para encarar su complicado grupo contra Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Aunque no gustó mucho su fútbol, México logró una victoria contra Perú con un solitario tanto de Hirving Lozano. Ahora se preparan con el objetivo de cerrar la fecha FIFA enfrentando a Colombia. En rueda de prensa, Gerardo Martino, de un semblante dudoso por las diferentes críticas que se ha ganado por su sistema de juego, un 4-3-3 con dos interiores como Luis Chávez y Carlos Rodríguez, tuvo una respuesta feliz para el estratega argentino.



No solo ha sido Hugo Sánchez, polémico panelista de ESPN quien dijo públicamente que, si Gerardo Torrado se iba de la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino tenía que salir. También ha contado con otros detractores, y para el argentino ya es difícil aguantar tantas palabras en ruedas de prensa. Sin embargo, llegó una que contestó de manera insólita.



Tras la victoria contra Perú, Antonio de la Torre, periodista del medio “Frontera de Tijuana”, le preguntó por el cambio de interiores, al igual que lo cuestionó por buscar un delantero ‘9’ que juegue más para el equipo y no solo para él como goleador. Gerardo Martino asentía con la cabeza a cada comentario de Antonio, pero lo que no se esperaba el periodista en su respuesta fueron los elogios del argentino.



“Me demoré cuatro años en que me hagan una pregunta de esta naturaleza. Te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Nada que agregar. Te iría a dar un abrazo. La próxima vez me voy a Tijuana a hacer la conferencia”, fueron las palabras de Gerardo Martino. No obstante, no calaron bien en México, pues vieron en dichas frases veneno con respecto a las críticas y a las preguntas que anteriormente le hacían.