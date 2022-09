Selección Colombia ya está en California: así prepara duelo con México

La Selección Colombia adelanta su preparación para el segundo duelo amistoso de esta fecha FIFA, este martes en Santa Clara, California (Estados Unidos), a su similar de México.

El equipo adelantó ya su primera sesión de entrenamiento después de la goleada 4-1 a Guatemala, con trabajos de recuperación de los que fueron titulares y trabajo con pelota para los de menos presencia y los que no jugaron.



El entrenador Néstor Lorenzo no confirmó cambios tras el juego en New Jersey: “México es mundialista, juega muy bien y no sé si vamos a formar igual”, dijo.



Lo que tiene claro es que el tiempo lo aprovechará en sembrar su idea más allá de los resultados inmediatos: “vamos a consolidar conceptos porque no apuntamos a un Mundial sino a un proceso y trabajamos pensando mas allá del resultado”, añadió el DT.



La buena noticia es que no hay novedades médicas, lo que permitirá hacer los cambios que vengan con total libertad.