Alberto Gamero, con autocrítica: ‘tuvimos para definirlo antes’

Millonarios dejó escapar dos unidades, sobre el final del duelo, en el clásico contra América. Duelo con opciones de lado y lado, pese a la superioridad mostrada en el estadio El Campín. Igualdad al minuto 94’ que dejó con un sinsabor a los jugadores azules.



Esto dijo el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, en declaraciones a la prensa, luego del partido que dejó a los azules con 28 unidades.



Análisis del partido: son esos duelos donde uno podía definirlo antes, es la realidad. En la última América se va al todo, nos descuidamos. Me da tranquilidad todo el partido, se propuso, el equipo intentó. Hicimos modificaciones ofensivas, logramos el 2 a 1. Nos descuidamos al final, es enseñanza, pero empatamos un duelo para reconocer lo que hizo el rival, propuso. Millonarios no lo dejó ser ofensivo.



Terminaron jugando con dos delanteros, buscando el resultado. Me voy feliz por lo que hizo el equipo, por lo que se quiere mostrar. Hay que corregir.

Rotaciones con partidos cada tres días y el regreso de Montero y Llinás: tenemos una recuperación de casi diez días y se hizo bien. Lo estamos planificando de la mejor forma, la idea era que el 80% del equipo jugara estos duelos. Estamos las cosas bien, el grupo tuvo exigencia, dio todo. Ahora pensamos en el miércoles.



Lo de Llinás y Montero, si las cosas se dan con el esfuerzo de los directivos, como lo pensamos. Si Llinás juega, es porque no estará contra México. Montero juegue o no, está a tiempo. Lo importante es que el plantel que tenga, no tenga inconvenientes en el clima o algo. Tenemos presupuestado que llegarán en la mañana o medo día.



Hay que esperar a que lleguen y si se siente bien, cuál es su estado de ánimo.



Recuperación Larry Vásquez y opción de prestar jugadores para microciclos de octubre de Selección: en el Tolima tuve una situación así con Campaz. Pedí que no lo llamaran a un torneo Sub 20 y no lo volvieron a llamar. No le voy a cortar las alas a los jugadores, eso estará en el cuerpo técnico si es mejor verlos jugar o un amistoso. No lo decido yo ni la junta directiva, no vamos a perjudicar a los jugadores.



Larry viene recuperándose, hizo trabajo con el balón y espacio reducido. Miraremos. Mañana entrenamos y está lunes y martes. Tenemos presupuestado si sigue bien, tenerlo en Barranquilla.



Molestias de Israel Alba: está bien, es cansancio. Tuvo un trabajo importante, con Pérez por esa zona. Fue de ida y vuelta, lo mermó en la parte física.