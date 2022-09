Guimaraes tras el empate: 'salimos reforzados con el resultado'

América de Cali empató de visitante 2-2 contra Millonarios, por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Nemesio Camacho el Campín. En el cual el conjunto escarlata, sobre el final rescató un importante empate frente al líder del torneo. Sobre el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes, habló del importante resultado que lograron al final.

“Fue un lindo partido por parte de los dos. Ambos equipos con perspectivas de juego muy diferentes, pero cada quien exponiéndola a un nivel muy bueno. Nosotros tuvimos que hacer este último ajuste debido a que sentíamos que en los 5 minutos antes del tiempo de reposición, ya estábamos encima de ellos”.



Complementó: “Novoa hace una tapada espectacular, evitando el 3-1, eso nos mantuvo en el juego y después, la convicción de los jugadores de tomar el riesgo que tomamos de hacer la situación de la entrada de Elvis por Giraldo. Luego era aprovechar la del poderío de Peña y Mosquera arriba, donde Deiner hace una buena acción, engañando a todos, sacando ese centro para el cabezazo de Mosquera. Salimos reforzados con este empate y seguimos dentro del grupo de los ocho”.



Fue interrogado sobre el nivel de Juan David Pérez, a lo que respondió que “era cuestión de paciencia, porque el jugador regresó de la gira de pretemporada golpeado, se aplicó muchísimo y supo esperar su momento. Le empezamos a dar minutos, porque es un jugador, que dentro las estadísticas que llevamos nosotros, es el que más finaliza y eso es vital para el equipo; pero también su aporte hoy en fase defensiva en ayudar al Giraldo, nivelando la parte derecha de Millonarios”.



Contó cómo analizó al rival: “nosotros tuvimos un seguimiento de lo que ellos hacen con la rotación de la nómina, que intuíamos que podía hacer, debido al partido de copa. Ante eso armamos una telaraña, donde ellos se pudieran sentir incómodos en sus combinaciones; el equipo lo entendió muy bien en el primer tiempo. En el segundo se nos vinieron más encima, lograron encontrar algunos espacios, pero después tuvimos que dar un paso al frente”.



Se excusó con el público por la acción, donde fue amonestado con tarjeta amarilla: “aprovecho la oportunidad, para dar las excusas del caso a la gente que vino a ver el partido y por la televisión de la tarjeta amarilla que me sacaron, fue una acción que como jefe del cuerpo técnico y líder del equipo no lo puedo hacer y aquí mis excusas, en el cual no volverá a pasar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15