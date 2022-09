Habló de Teo y de todo: Mayer rompió su silencio tras salir del Cali

Después de darse su salida del Deportivo Cali, hace algunos días, el extécnico del conjunto azucarero, Mayer Andrés Candelo, rompió su silencio y habló durante un poco más de 40 minutos, para el programa de Dinas Sports de la ciudad de Cali con Jaime Orlando Dinas, para contar gran parte de los pormenores de su instancia en cuadro caleño y de la difícil situación en las últimas semanas.







“Ya han pasado varios días de la salida y de todo eso, estamos tranquilos con la cabeza en alto, porque lo único que queríamos era aportar, hacer cosas bonitas en nuestra institución, llamada Deportivo Cali, pero desafortunadamente no está en un buen momento, deseamos que siempre esté en lo mejor”.



Agradeció por la oportunidad: “primero que todo, quiero darle gracias al Deportivo Cali, a sus dirigentes, Caicedo, que en el momento que yo llegué era el presidente, luego Mena, quien quedó cuando se fue Caicedo, la junta directiva, hinchas; quiero agradecerles por esta bonita oportunidad que me brindaron de poder estar en esta institución que amo, respeto y que siempre deseo que consiga lo mejor”.



Desde el principio se encontró con problemas: “siempre de corazón y lealtad, vinimos a querer aportar lo mejor. Desafortunadamente te encuentras con problemas más administrativos en la parte económica y los resultados de lo deportivo, pero que en ningún momento te esperabas que por los oponentes, no quisieran que vos fueras el técnico en algún momento, no hubiera ese respaldo después de que hayan dado el cargo de entrenador.



Complementó: “no me esperaba que, fuera de lo deportivo y administrativo, se trabajara por debajo para hacerle a una institución, no a Mayer Candelo, que es lo que quiero aclarar aquí, en ningún momento me han hecho daño. Sigo siendo el mismo y seguiré amando a mi institución”.



Dijo que lo que sucedió en Tuluá fue planeado: “le están haciendo daño a una institución maravillosa y que hoy por egos y el orgullo no les están haciendo daño y que me duele mucho, no de los hinchas, sino de las personas de las que estuvieron en Tuluá y se metieron a una cancha de fútbol, a seguir dañando la imagen, cuando el que le está haciendo daño a la institución no soy yo, sino los mismo que los mandaron o que los pusieron a hacer eso”.



Sobre esas agresiones, dio a conocer que ninguno fue agredido físicamente: “la verdad no, ni mis jugadores ni yo, porque fuera sido algo natural, habría entrado un llamado hincha con un cuchillo a darle a alguno, con una piedra o un palo. Si algo tengo que dar fe es que a ninguno agredieron. Ahí es donde se ve más lo planeado que fue esto, lo estudiado para que llegara el momento”.



Resaltó que los que le están haciendo daño al equipo están por todos lados: “deseamos solo que haya más unión entre las fuerzas que son la junta directiva, entre los que están por fuera que la manejan por debajo haciendo daño. Hay unos adentro y otros afuera, están en todo lado, exdirectivos que ya no están, otras personas que siguen, trabajadores del mismo club”.



Fue resistido desde antes de llegar al equipo: “no había llegado aún al club y ya era resistido, llegué y fui resistido desde el primer día y terminé siendo resistido. Mucha gente no quiso que fuera yo, por beneficios propios, porque el Deportivo Cali da muchos beneficios”.



Sobre la supuesta diferencia con Teo, dijo que “no, yo sí tengo que dar fe, que no hubo diferencias con ningún jugador, menos con él. Que me toca corregir, que me toca exigir es diferente a que haya diferencias. Que por momentos su comportamiento no fue el mejor y que yo no le quité las chances de jugar, sino que fueron las expulsiones o el rendimiento, donde hubo partidos donde no estuvo”.



Nunca puso la decisión del dinero para dar un paso al costado e incluso, que no conocía la cifra de su rescisión: “aquí el tema nunca fue de dinero, es lo que digo, ha habido mucho morbo mediático, donde se ha pagado a personas y a periodistas para que divulguen cosas que no son. Empezado mi contrato no lo hice yo, hasta el día que me fui lo vine a conocer. La indemnización la pusieron ellos mismos, no la puse yo porque mis intereses no eran de dinero”.



Reveló cómo le comunicaron su salida: “el doctor Mena me llamó muy amablemente, me dijo que no seguía más, era una determinación de todos ellos. No le vi problema a eso, pero si duele, porque era una proyecto que no respaldaron y los resultados tampoco ayudaron, pero no lo armé desde el principio. Lo único que tuve fue agradecimientos con el presidente y todos sus integrantes. Hubo unos que no dieron la cara o que se escondieron cuando fui a la sede a despedirme, como el señor Calderón (Eduardo), no se porque y que dijo que no era personal sino deportivo, cuando no se le preguntó nada y era uno de los que nunca estuvo de acuerdo con mi llegada”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15