¡Pasto se afianzó segundo! Cortuluá se complicó por otra caída

Cortuluá no alcanzó a digerir todo el frenesí que tuvo que vivir en condición de local en una victoria al Deportivo Cali categóricamente, pero que fue empapada por la violencia. En menos de una semana, los actos protocolarios han tenido el protagonismo de banderas blancas señalando la paz en los estadios. Infortunadamente, los tulueños no pudieron sumar nuevamente de a tres en la visita a la ciudad de Pasto. Los locales se hicieron fuertes y por la mínima diferencia se quedaron con tres puntos vitales.

Un partido de realidades distintas, uno que pelea por el liderato, otro que busca salir del fondo de la tabla. Reinó el Deportivo Pasto en un encuentro de no muchas emociones, pero con un único gol volcánico. Apenas cuando inició el compromiso, ambos elencos se estudiaron, y Camilo Ayala en el cuadro pastuso puso el punto de partida en el ataque con un tiro libre asegurado por Ernesto Hernández.



Sobre los 24 minutos, Deportivo Pasto abrió el marcador a pura velocidad. La acción la inició Adrián Estacio que, con su rapidez, tocó con Yeison Tolosa e inmediatamente marcó una diagonal bien leída por Tolosa, y Estacio logró puntear la pelota ante la salida de Ernesto Hernández. A los 36’, Cortuluá se acercó con un testarazo de Julián Millán por arriba.



Adrián Estacio enchufado ejecutó un tiro libre a los 42 minutos. No contó con la fortuna deseada, pero estuvo muy cerca de aumentar la ventaja apenas por encima. Ya en el complemento, no hubo muchas acciones, la fricción se hizo notar, y Pasto le bajó las revoluciones. Cortuluá por su parte, intentó igualar.



Los pastusos tuvieron la primera a los 68 minutos con un centro al área que sobró a un adelantado Jeison Medina, y Facundo Boné punteó la pelota para que, en tranquilidad, Ernesto Hernández se quedara con la pelota. Cortuluá apretó con Kener Valencia y Feiver Mercado, pero la zaga defensiva y Diego Martínez no permitieron el empate.



Carlos Rivas tuvo un cabezazo antes de que llegaran a los 90 reglamentarios, pero como en la primera parte, ese intento se perdió sin dirección. La última fue de Julián Millán, pero el travesaño ahogó un golazo. Pasto se posicionó como segundo en la tabla, Cortuluá sigue con problemas en el fondo, y con el descenso. Los pastusos visitarán al Pereira, mientras que el equipo corazón recibirá a Bucaramanga.