¿Basta con clasificar a los 8? Flojo balance reciente de Millonarios

Una gran polémica se armó en Millonarios, luego de que saliera a la luz el ‘Plan Quinquenal’, objetivos del club en los próximos cinco años, que tienen los directivos.

​

A grandes rasgos no hay ningún título proyectado. La idea es llegar a dos finales del fútbol colombiano y a nivel internacional llegar a cuartos de final en Copa Sudamericana. Situación que molestó, y con toda la razón, a los hinchas embajadores.



Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué tan aterrizadas están dichas proyecciones?¿El rendimiento del azul en los últimos años da para ilusionarse con más? En FUTBOLRED hacemos el balance de las presentaciones más recientes del embajador.

2016: De la mano del entrenador uruguayo Rubén Israel, los albiazules ocuparon la tercera casilla del Apertura y cayeron en cuartos de final frente al Junior. Ya en el segundo semestre, bajo la batuta de Diego Cocca, fueron sextos y nuevamente salieron en cuartos, esta vez fue contra Nacional.



En Copa llegaron hasta octavos de final y a nivel internacional no hubo participación.



Balance de dos clasificaciones a finales del fútbol colombiano, es decir que, según los objetivos trazados a día de hoy, se cumplió.

​

2017: Ante la inesperada salida de Cocca, arribó a la capital Miguel Russo. La primera parte del año terminaron cuartos en la tabla de posiciones y avanzaron hasta semifinales, cuando nuevamente Nacional los eliminó. Ya en el Finalización lograron ser campeones tras imponerse en la final contra Santa Fe. Primer gran logro.

​

En Copa llegaron hasta los cuartos de final (derrota con Junior) y para la Copa Libertadores se quedaron en fase previa, después de no poder superar al Athletico Paranaense en la tanda de penales.



Balance nuevamente de dos clasificaciones a los ocho con título incluido. Cumpliendo con creces. A nivel internacional quedaron debiendo al no concretar su pase a fase de grupos.



2018: La temporada inició con otro título, la Superliga. Desafortunadamente para los de Russo a nivel local no se consiguió ninguna clasificación a finales en Colombia. En el Apertura fueron novenos y en el Finalización undécimos.



En Copa llegaron hasta semifinales (caída frente al Once Caldas). A nivel internacional fueron terceros en su grupo de Copa Libertadores, lo que les dio cupo a Sudamericana, torneo en el que caminaron hasta los octavos de final (perdieron en penales con Santa Fe).



Pésimo balance a nivel local, sin conseguir un solo objetivo, pero “cumpliendo” a nivel internacional (proyecciones de la Junta Directiva hoy en día). Se participó en Libertadores consiguiendo cupo después a Sudamericana y avanzando en dicho certamen una ronda.

2019: Con Jorge Luis Pinto a la cabeza, se clasificó a los cuadrangulares del primer semestre comandando el todos contra todos en la primera casilla. Quedaron muy cerca de la final. Ya en el segundo semestre todo cambió y culminaron el torneo en la décima casilla.



En Copa avanzaron hasta los octavos de final (derrota con Medellín). No hubo torneo internacional.



Regular balance a nivel local, teniendo en cuenta que se avanzó a finales de Liga en uno de los dos torneos del año.



2020: Alberto Gamero llegó y la pandemia cambió por completo el desarrollo de las competiciones. En Liga, a fin de cuentas, no se logró clasificar a finales, quedando así en la décima posición.

​

​En Copa otra vez llegaron a octavos, solo que esta vez el verdugo fue Alianza Petrolera en los penales. A nivel internacional lograron vencer al Always Ready en primera fase y quedaron fuera en segunda, nuevamente por penales, frente al Cali.



Pobre balance a nivel local (no se clasificó) y regular a nivel internacional, pues tan solo se avanzó una fase.





Basado en lo anterior, los resultados le dan la razón a la junta directiva. Se alcanzó una sola final de Liga, que terminó en estrella, durante los últimos cinco años. Actualmente están proyectadas dos.



A nivel internacional efectivamente la Copa Libertadores dejó un camino hasta la fase de grupos, tal como está puesto en el plan quinquenal. Ahora bien, para la Sudamericana se puso la vara un poco más alta (lo máximo que se llegó fue a octavos de final), aspirando a cuartos.



Eso sí, lo anterior no significa que ese sea el techo del equipo, lo máximo a conseguir. Como un grande del país está obligado a ganar títulos año tras año, más allá del plan que tenga la junta directiva.