El proceso que llevó al América a la final de la Libertadores Femenina

América de Cali se clasificó a la final de la Copa Libertadores Femenina edición 2020 al eliminar en los cobros desde el punto penal 4-3 a Corinthians, de Brasil, después de haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario en Buenos Aires.

El funcionamiento colectivo del elenco escarlata rayó en la perfección, conociendo la capacidad ofensiva de las brasileñas, que en los cuatro partidos anteriores habían despachado a sus rivales con un total de 34 goles, casi un promedio de 9 por juego.



Respecto al compromiso de la semifinal, Corinthians se había ido en ventaja a los 11 minutos del segundo tiempo por intermedio de Tamires en un remate desde media distancia, pero a los 48 la venezolana Joemar Guarecuco igualó el compromiso con un golazo tras recoger un balón aéreo para forzar los cobros desde el punto penal.



Sin embargo, la gran figura en la definición fue la arquera antioqueña Katherine Tapia, quien atajó los cobros de Gabi Nunes y Diany Aparecida Martins.



América de Cali había sido tercero en la versión de 2019 tras ser campeón en Colombia en su primera participación en la Liga, y en el cierre del Grupo A del actual certamen había perdido 3-0 con este mismo rival.



Por ello, Andrés Usme que lo conocía muy bien, tomó nota y en esta ocasión lo maniató, le cerró los espacios y lo desesperó, porque no le permitió rematar desde fuera del área ni tampoco entrar jugando en corto y con precisión, como siempre lo acostumbra el elenco paulista.



Con las ‘diablas rojas’ en la final, hay que concluir que es producto de un proceso serio y bien estructurado, que tiene a Marcela Gómez y a Andrés Usme como cabezas visibles en la parte administrativa, lo mismo que un grupo compacto en el que destacan jugadoras como Katherine Tapia, Lizeth Ocampo, Tatiana Castañeda, Daniela Arias, Carolina Pineda, Catalina Usme, Diana Ospina, y goleadoras como Manuela González, Gisela Robleda y Joemar Guarecuco.



Nadie sabe si será campeón, pero por lo menos ya eliminó al favorito y actual campeón, y en el camino le quedan Universidad de Chile o Ferroviaria, de Brasil, que aunque no tienen los logros, la categoría ni el plantel de Corinthians, en esta instancia no se pueden menospreciar.



En diálogo con FUTBOLRED, previo al viaje a Argentina, Usme dijo que “gracias a la campaña que se tuvo el año pasado y la clasificación a Copa Libertadores nos concentramos en formar un buen equipo para el torneo, llegaron unas niñas a reforzarnos como Katherine Tapia, que venía de Nacional, Tatiana Castañeda, Diana Ospina y Sara Sofía Martínez, del Medellín, Daniela Arias, del Junior; sumadas a la base que teníamos formar un equipo competitivo para pelear la Copa”.



Usme agregó que “a las de Medellín las conozco porque las tuve como jugadoras en el 2015 en Copa Libertadores, menos a Sara Sofía porque es nueva, a Daniela Arias hacía rato le venía haciendo el seguimiento en Selección Colombia, lo mismo que a Tatiana por todo lo que había hecho en Nacional, se presentó el proyecto, nos lo aprobaron, apoyaron y aquí estamos dándole”.



Usme tenía claras las posiciones que debía cubrir para tener una buena presentación: “Cada refuerzo atiende una necesidad puntual del equipo, arquera, dos centrales, una volante mixta y extrema por derecha”.



Consideramos que eran niñas que iban a venir a aportar mucho porque ya tienen un recorrido importante y eso iba a sumar mucho a la hora de enfrentar la competencia”.



Acerca del objetivo que se tiene, que se consolida tras eliminar a Corinthians, es el título: “Uno siempre que se plantea un proyecto y obviamente en el fútbol, es ser campeones, creo que es lo que nos debe motivar, es la finalidad, competir bien, es fútbol, sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero vinimos con la mentalidad de ganarnos la Copa Libertadores”.



“Consideramos que es importante seguir consolidando el proyecto, que es en lo que nos ocupamos, ahora estamos en Copa Libertadores, venimos de dos buenas Ligas, una buena Libertadores en el 2019 y esperamos poder seguir creciendo, tener un proceso mucho más consolidado, mucho más fuerte y para adelante. Pienso que el fútbol femenino tiene una proyección en Colombia, hay mucho talento, pero hay que desarrollarlo y trabajar fuerte para que podamos competir a nivel élite”.



Cómo se hizo la reorganización de la plantilla: “Después de cada temporada se hace una evaluación desde lo deportivo, disciplinario, una evaluación integral de cada deportista, consideramos que las que se quedaban hicieron un buen camino para mantenerse en el proceso y el que salieron, la mayoría por pleno rendimiento o porque necesitaban salir a buscar otras oportunidades y fortalecerse. Definitivamente la competencia es lo único que lo hace a uno mejorar, aparte de un buen proceso entrenamiento”.



América de Cali espera rival entre Universidad de Chile y Ferroviaria para dirimir el título el próximo domingo, eso sí, con una motivación grande por el exitoso proceso que adelanta.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces