¿España perdió la chispa? Tercera debacle consecutiva en Champions

Tercera temporada consecutiva en la que España termina con el mínimo de sus representantes en los cuartos de final de la Champions League. Después de aquel Barcelona de Guardiola y el triplete del Real Madrid, el nivel ha decaído estrepitosamente.



El torneo actual dejó por fuera al conjunto blaugrana y al colchonero en los octavos de final con presentaciones bastante tristes. Por ahora, los merengues salvan la patria.

La debacle comenzó justamente después de que el Madrid ganara su última Champions, tres al hilo de la mano de Zinedine Zidane. El punto, para aquel entonces, estaba en lo más alto.

En la temporada 2018-19 clasificaron cuatro equipos españoles y de ellos los tres de siempre clasificaron a segunda ronda. El único en fallar fue Valencia, terminó tercero y quedó en Europa League. ​En octavos, Real Madrid cayó con Ajax (glo. 3-5) y Atlético Madrid perdió con Juventus (glo. 2-3); Barcelona llegó hasta semis (famosa eliminación vs Liverpool).

Para la 19-20 repitieron los mismos cuatro equipos y el balance, tras la fase de grupos, fue perfecto. Todos avanzaron. Ahora, la tormenta llegó para Real Madrid (glo. 2-4 vs City) y Valencia (glo. 4-8 vs Atalanta). En cuartos de final tanto el Atleti como los culés dijeron adiós frente a los alemanes Leipzig y Bayern Múnich respectivamente.

​Ahora en la 20-21, Sevilla suplió al Valencia entre el grupo español. Nuevamente todos accedieron a octavos, pero de allí solo salió vivo el cuadro de Zidane. Los de Andalucía no pudieron con Borussia Dotmund (glo. 0-4), los blaugranas contra PSG (glo. 2-5) y el Atleti con Chelsea (glo. 0-3).



Así las cosas, el punto más alto de las últimas temporadas fue una semifinal, lo demás ha sido tristeza total. Todo parece indicar que aquellas noches gloriosas de antaño quedaron atrás y es hora del recambio generacional. España necesita retomar el camino.