El partido que James gana por goleada en Everton: ¡cifras disparadas!

Mucho se espera que vuelva pronto a las canchas, que termine la plaga de lesiones, que sea una ficha clave y, especialmente, constante, ahora que hay que asegurar el cupo a la Champions League.

Pero la realidad es que en Everton ya están bastante satisfechos con la llegada de James Rodríguez, pues no solo en lo deportivo ha funcionado -porque hay que reconocer que lo ha hecho- sino que en otros aspectos ha potenciado la imagen del club.



"El Everton fichó a una megaestrella mundial cuando fichó a James Rodríguez procedente del Real Madrid el verano pasado. Pero incluso los que están detrás de escena en Goodison Park se han sorprendido por la gran escala de interés que acompaña al joven de 29 años", señalaba el diario Liverpool Echo.



Y sí que lo ha hecho. Desde su llegada el Everton acercó a las redes y al entorno de los 'toffees' a 400 millones de personas, cruzando cifras oficiales del equipo.



¿Pruebas? Uno de los socios del gigante Fanatics en Inglaterra destacó que se presentó un aumento del 3.269 por ciento en las mercancías del Everton ordenadas al país desde 2017, pero ojo al dato: en ese momento no había llegado Mina al equipo y James solo firmó en agosto 2020, momento desde el cual las cifras aumentaron hasta el 6.000 por ciento. Leyó bien la cifra, no se preocupe. ¡6.000 por ciento en productos de mercadeo!



Desde su llegada el equipo entendió que no es la cancha el único lugar donde puede monetizar al zurdo, que en efecto es una máquina de hacer dinero. Las filiales de hinchas en América Latina prueban que Everton tenía claro el detalle desde el momento de la firma.



Ahora, mientras la pandemia lo permita, ya se puede pasar a la fase 2 del plan, la apertura de oficinas en América, la gira de preparación por Estados Unidos, las redes en español y en portugués, y todas las representaciones oficiales que deberían permanecer en el futuro, más allá de James, incluso.



Mientras esperan al final de este lapso aburrido de lesiones, que todavía lo mantendrán fuera por un par de semanas más, la registradora de Everton no sufre contratiempos. A veces pasa que no todo el fútbol ocurre en el césped...