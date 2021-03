¿Ni un solo título? Las polémicas metas de Millonarios en cinco años

Un equipo grande, en cualquier parte del mundo, se prepara en función de lograr objetivos importantes: campeón del torneo local (Liga y/o Copa), destacadas presentaciones a nivel internacional, compra de futbolistas de primer nivel, etc. Así funcionan las cosas en el común denominador del fútbol profesional.

Ahora bien, todo parece indicar que en Millonarios las cosas no se toman con esa mentalidad. Cuatro títulos en diez años es realmente poco para un club con su historia.

Según pudieron revelar ‘LosMillonarios.net’ a través de redes sociales, el ‘Plan Quinquenal’ del cuadro embajador, metas deportivas en los próximos cinco años, no tiene en sus planes algún título.

​Dicho documento, elaborado por la Junta Directiva, habla tan solo de dos finales ligueras entre 2021 y 2025, fase de grupos de Copa Libertadores y tres fases de Copa Sudamericana.



​Así es el plan en detalle:



2021: Clasificar a uno de los dos cuadrangulares del año, consiguiendo así cupo internacional.

2022: Clasificar a los dos cuadrangulares del año, llegar a la final en uno de ellos y avanzar dos fases en Sudamericana.

2023: Clasificar a los dos cuadrangulares del año, jugar fase de grupos de Libertadores y avanzar dos fases de Copa Sudamericana.

2024: Clasificar a los dos cuadrangulares del año, llegar a la final en uno de ellos y avanzar tres fases en Sudamericana.

2025: Clasificar a los dos cuadrangulares del año, jugar fase de grupos de Libertadores y avanzar dos fases de Copa Sudamericana.

El “plan Quinquenal” está en el acta #135 de la reunión de la junta directiva de Millos que se realizó el 14 de diciembre de 2020 si algún socio va a realizar el derecho de inspección. https://t.co/0jtBk74Ljp — LosMillonarios.net (@losmillonarios) March 17, 2021

Hay dos aspectos que molestan en gran medida al hincha embajador. Primero, y más que evidente, el poco interés de conseguir un título local, aspecto que no se cumple desde el Finalización 2017. Se busca llegar a finales, no ganar títulos. Aspectos muy diferentes.



Lo otro que generó gran polémica pasa por los resultados internacionales. Dentro del plan deportivo no está avanzar de ronda en Copa Libertadores sino simplemente quedar terceros de grupo y con ello acceder a Sudamericana. Tampoco se busca el título en la segunda opción porque resalta el hecho de pasar tres fases, es decir que la meta es llegar hasta cuartos de final.



Los aficionados no ocultaron su malestar en redes:

2021: Clasf 1Cuad

2022: Clasf 2Cuad, una final, 2 rondas Sud

2023: Clasf 2Cuad, grupos CBL, 2 rondas Sud

2024: Clasf 2Cuad, una final, 3 rondas Sud

2025: Clasf 2Cuad, grupos CBL, 2 rondas Sud



La palabra campeón no está en lo que buscan los dueños de Millonarios. ¡Verguenza! — Mauricio Gordillo Gu (@Maugor) March 17, 2021

Después de un trabajo juicioso los muchachos de @losmillonarios pudieron establecer que las siguientes son las metas para los cinco años que vienen. Si esto es así, graves! Son metas de equipo de media tabla. https://t.co/gawe9Cvi64 — Antonio Casale (@casaleantonio) March 17, 2021

Tiene más ambición Jaguares o Alianza Petrolera. https://t.co/eerUN5IjRX — Only Fans Sebastian (@SebasPD1) March 17, 2021