Jorge Luis Pinto y el mensaje en redes sociales tras su declaración

El martes 16 de marzo, Jorge Luis Pinto, desde la embajada de Costa Rica, en Bogotá, declaró como testigo ante la justicia del país tico, en el caso que involucra a tres jugadores de la Selección (Keylor Navas, Bryan Ruíz y Celos Borges), quienes demandaron a dos exdirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol, por difamación, luego de que los ejecutivos señalaran que los deportistas amenazaron con perder partidos con el objetivo de destituir al estratega colombiano de su cargo.

Pinto, en su relato, confirmó que Eduardo Li, expresidente de la Federación, le comunicó que tres jugadores habían amenazado con perder partidos para forzar su salida:



"La única comunicación que me hizo el presidente a mí es que si yo continuaba con la Selección los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran a mí”.



“No presenté el plan de trabajo, porque el presidente Li me llamó a un lado y me dijeron: ‘Los jugadores dicen que si usted continúa aquí ellos pierden dos o tres partidos para que lo saquen... Lo único que yo dije es que me gustaría llamar a los jugadores y preguntarles esto. Se mencionaron tres o cuatro. Era Keylor, Bryan, Celso, Me dijeron que Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y Bolaños que no llegó", dijo.

Ahora, luego de contar la versión de los hechos sobre su salida de la Selección de Costa Rica tra el Mundial del 2014, el entrenador manifestó en sus redes sociales su opinión tras la declaración del martes, asegurando que 'Siempre será un Tico más para defender la camiseta cómo lo demostró en Brasil'.



"Sentí pena de irrespetar lo más preciado que tiene el fútbol costarricense: “Brasil 2014”... pero tenía que ser sincero con el pueblo de Costa Rica al que llevo en mi corazón. Siempre seré un Tico más para defender esa bella camiseta cómo lo demostré en Brasil", escribió el DT en su cuenta de Twitter.