Alberto Gamero: ‘me gusta tener a Andrés Román más cerca del arco’

Millonarios logró su primer triunfo por Liga en el estadio Palmaseca, rompiendo una larga racha sin poder vencer al cuadro azucarero de visita. No lo hacían desde el 20 de septiembre del 2009, cuando derrotaron al Cali en el Pascual Guerrero con tanto de Mauricio Casierra.



El técnico Alberto Gamero dio sus impresiones del compromiso, en el que su equipo llegó a ubicarse en la cuarta casilla de la Liga BetPlay.



Análisis del partido: tenemos que reconocer que enfrentamos a un buen equipo. Hicimos un buen trabajo, por momentos hubo equivocaciones. Cali es peligroso, sabe jugar al fútbol. Hoy es más meritorio por lo hecho. La expulsión de Aldair dio otro partido, pudimos hacer más goles. En el versus, circulamos la pelota, se las quitamos. Hoy era primordial la tenencia del balón. Ya ganando el partido, en los primeros minutos se nos perdió la pelota. Luego recobramos la memoria, fuimos ordenados y ganamos bien.



Propuesta para el segundo tiempo y lo hablado en el camerino: perdimos la pelota en los primeros minutos, no queríamos tener el inicio de juego y jugamos largo. Luego cogimos confianza, el inicio de juego y el equipo estaba cercano a una posible perdida, pero estábamos saliendo bien. En el entretiempo les dije que Cali se iba a venir, tocaba aguantar esos primeros minutos.



Ya estaba pensando en los cambios de Dudamel. Enseguida hice el cambio, porque le metían un jugador para provocar una amarilla más. Pudimos ganar por más goles.



Movimiento de Román como extremo por derecha: tengo a Román más cerca del arco. Muchas veces Perlaza llega hasta la mitad y a los dos tercios. Hoy tuvimos llegada con los dos, no es una posición fácil para tomarla. Hoy nos damos cuenta que un lateral con salida puede jugar como extremo. Con Román tenemos potencia, salida. Me gustó porque tenerlo a él adelantado es poder aprovechar su media distancia, asistencia y demás. Hoy no se quitaron espacios entre los dos, me parece que el trabajo fue bueno.



Aprovechar falencias de la mitad de la cancha: la idea era sacar a Teo de la mitad, de esa zona de Vásquez y Vega. Por momentos se fue de nueve y el central lo agarró. Cali elabora, produce. Planificamos no estar en bloque bajo porque te destruye, manejamos bien eso. Con bloque alto y el gol de Sosa llegó con el bloque alto y en presión.



Juego de roce: Cali venía de perder, era un juego decisivo. Tienen jugadores buenos, vienen de un título. A jugar al mano a mano. Me parece que hoy no hayan pegado más, pero hubo más faltas a favor de nosotros, les manejamos la posesión. Era un partido para pelearlo, defenderse cuando la esférica no se tuviera. Eso me deja tranquilo. Afortunadamente no hubo lesiones. El partido fue bueno, ninguno quería perder