El Junior real de Juan Cruz: balance y lo que viene para el tiburón

Junior de Barranquilla cerró la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2022 en el octavo lugar de la tabla de posiciones. Tiene tres derrotas, todas de visitante, y tres triunfos de local. Ha convertido 8 goles y le han anotado la misma cantidad de anotaciones.



Aunque está en puestos de clasificación y su balance es muy parejo, el tiburón está obligado a tener mejores números. El técnico Juan Cruz Real asumió una gran responsabilidad en uno de los planteles mejor armados del fútbol colombiano, y que realizó una inversión altísima.



¿Es bueno, malo o regular el arranque de temporada en Junior? Aquí analizamos el Junior real de Juan Cruz; la importancia de sus resultados, sean triunfos o victorias; el rendimiento del plantel y de pasó hacemos un repaso al futuro inmediato del tiburón.



Lo primero que hay que decir es que Junior le ha respondido a su gente y ha ganado todo lo que ha jugado en el estadio Metropolitano de Barranquilla: ha marcado 6 goles y solo ha permitido 2 tantos en su portería. Miguel Borja y Luis ‘Cariaco’ González’, que son goleadores del club junto a Fredy Hinestroza, marcaron las dos anotaciones que llevan en la temporada jugando en casa.



Sin embargo, hay que ver que le ganaron a Patriotas (19º en la tabla), La Equidad (15º) y Águilas Doradas (13º), tres equipos sin grandes nóminas, sin obligación ni peso histórico, y que claramente son inferiores como lo indican sus respectivas posiciones.



Por su parte, fuera de casa perdió en sus tres salidas y lo hizo contra equipos de mayor tradición y que están en mejor posición en la tabla que el Junior. La primera caída de visitante fue contra Atlético Nacional por 3-1; luego cayó en Bogotá 2-1 contra Santa Fe; y este fin de semana sucumbió 1-0 contra Once Caldas.



Así, el balance es más negativo de lo que pudiera parecer, pues todavía no aparece la jerarquía juniorista.



Los próximos retos del Junior de Juan Cruz Real

No será fácil el camino en la liga colombiana para los próximos tres partidos: dos serán de visitante y uno solo en el ‘Metro’.



El próximo miércoles 16 de febrero, en partido de la fecha 7, Junior visitará a Independiente Medellín, que dirige Julio Comesaña. El DIM es el mejor local hasta ahora, incluso mejor que el tiburón, así que no será sencillo sumar en el Atanasio Girardot.



La fecha 8 para Junior será de local, el domingo 20 de febrero, recibiendo al América de Cali que dirige Juan Carlos Osorio. Duelo de equipos irregulares en este comienzo de semestre, pero que no será fácil para el tiburón.



El sábado 26 de febrero, Junior cerrará el segundo mes del año jugando como visitante en la fecha 9. El Deportes Tolima será el escollo a superar para Juan Cruz Real y sus muchachos.



A esa altura, se verá para qué está el Junior; para qué está su técnico; y así se podrán hacer una idea los aficionados de lo que puede hacer este semestre su equipo.