Liga Betplay I-2022: lo bueno, lo malo y lo feo en la fecha 6

La sexta fecha de la Liga Betplay I-2022 se inició el viernes dando sorpresas. Unión Magdalena y Deportivo Pasto, que no habían podido ganar, se sacudieron y conquistaron sus primeros 3 puntos. La jornada que tuvo entretenidos duelos se cerró este domingo con el triunfo del Deportes Tolima, que ahora es más líder que nunca.



En total se registraron 17 goles, siendo la cifra más baja en el presente torneo. Una jornada de visitantes, pues cinco de ellos hicieron mucho daño: cuatro ganaron y uno arañó un punto. Por los equipos de Antioquia solo Águilas pudo ganar, por el Valle lo hizo Cortuluá, mientras que por la capital el único que desentonó fue Santa Fe. Repase en detalle lo que dejó esta jornada.

Lo bueno

- Deportes Tolima no desentona pese a las muchas variantes que puede tener en su nómina. Siendo fiel a su estilo conquistó otro triunfo en una plaza difícil. Se dio el lujo de tener a varios de sus habituales titulares en el banco y brilló en Montería. Esta vez, con goles de Luis Miranda y Jeison Lucumí (primer gol con el club), los de Hernán Torres ganaron y tomaron más distancia en el liderato. Llegaron a 15 puntos.



- Unión Magdalena y Deportivo Pasto estaban sufriendo porque no habían podido ganar en Liga y en la fecha 6 lo consiguieron. Unión ganó en casa frente a Envigado y Pasto dio la pelea en Bucaramanga. Sumaron puntos importantes que los aleja del fondo de la tabla.



- Millonarios le ganó con autoridad al Deportivo Cali y se trepó al cuarto lugar en la tabla de posiciones. Al fin, el equipo de Alberto Gamero rompió con la sequía de gol, pues sus delanteros no convertían desde la primera fecha cuando Diego Herazo le anotó al paso. Herazo y Eduardo Sosa, hombres que llegaron como solución en ataque, se encargaron del festejo en Palmaseca.



- Luis Carlos Ruiz anda enchufado y le entregó una nueva victoria al Cortuluá. El experimentado atacante le anotó a Patriotas y se consolida como el goleador de la Liga. Llegó a 5 goles en seis partidos. ¡On fire!

Lo malo

- Deportivo Cali la está pasando mal, muy mal. Hace dos meses celebraba su título de Liga y aparece en el fondo de la tabla, viendo de reojo como lo superan todos. Sumó una nueva derrota, esta vez frente a Millonarios. Cinco partidos perdidos y apenas una victoria. Los de Rafael Dudamel no encuentran el camino.



- América tampoco la pasó bien en la fecha 6. Perdió en su visita frente a Rionegro Águilas en un partido en el que pasó de todo. Gol tempranero, hombre expulsado, penalti, gol anulado. Nada le salió al 'míster' Juan Carlos Osorio, al que le está pasando factura tener tantas bajas, sobre todo en defensa. Llegó a esta jornada con un lugar en los ocho y terminó en la casilla 11.



- Independiente Medellín fue otro que cedió terreno en esta jornada. En el Metropolitano Techo perdió los papeles frente a La Equidad, que lo despachó con goles de Ederson Moreno y Pablo Lima. Además, se quedó sin una de sus fichas claves por expulsión: Víctor Moreno.



- Santa Fe hizo todo lo que estuvo a su alcance pero no le resultó. Tuvo un poco de mala suerte. Dos lesiones, que se suman a otras cuatro bajas en la semana, ¡todos titulares! Martín Cardetti tuvo que quemar un cambio muy temprano por la lesión de Wilson Morelo y para el segundo tiempo no pudo tener a Leandro Castellanos. Al final, Pereira se llevó el botín y de paso les quitó el invicto. Pese a esto, el león sigue en los ocho.

Lo feo

- Continúan las críticas por el VAR. Acciones que no son advertidas o la demora entre el llamado a revisión y la decisión del árbitro, ha hecho que se pierda mucho tiempo. En el partido Santa Fe vs Pereira tuvieron que adicionar 7 minutos en el segundo tiempo.



- Continuando con el tema arbitral, Julio Comesaña y Felipe Pardo, del DIM, no quisieron responder las preguntas en la conferencia de prensa tras el partido en Techo, alegando un mal arbitraje. Los periodistas se quedaron con los crespos hechos.



- Otro técnico que se refirió al tema arbitral fue Rafael Dudamel. Dijo: "nos están manoseando, entonces hay que tener mucho cuidado".