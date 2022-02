Junior, por un gran reto en la Liga BetPlay: visita a Once Caldas

Junior de Barranquilla tiene un gran reto este sábado, 12 de febrero, a las 6:10 p.m. visitando al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, en partido de la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2022.



El equipo que dirige Juan Cruz Real no ha ganado como visitante este semestre, algo que no le puede pasar a un equipo de los pergaminos y la jerarquía de su plantel, que se ha reforzado de la mejor manera y por eso es candidato al título.



“En el primer partido ante Patriotas, el equipo lo hizo muy bien. En el segundo juego ante Nacional, nuestro primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo mejoramos mucho. Contra La Equidad fue bueno, creamos muchas situaciones de gol. El equipo ha ido de forma ascendente. Tenemos que seguir mejorando cosas, seguir sosteniendo el rendimiento a lo largo de los partidos”, dijo Cruz Real.



La principal novedad está en el regreso a los convocados del venezolano Luis ‘Cariaco’ González, quien le disputaría el puesto en la titular a Fabián Sambueza.



Alineación probable



Junior: Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Dany Rosero, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Daniel Giraldo, Didier Moreno; Edwuin Cetré, Fabián Sambueza (Luis González), Fredy Hinestroza; y Miguel Borja.

D.T.: Juan Cruz Real.



Hora: 6:10 p.m.



Árbitro: Wilmar Roldán.



TV: Win Sports +.



Estadio: Palogrande, de Manizales.