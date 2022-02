Millonarios venció Cali, en una nueva edición del ‘clásico añejo’

Deportivo Cali perdió 0-2 contra Millonarios, por la fecha 6 de la Liga I-2022 en el Estadio del Cali en Palmaseca. El equipo ‘embajador’ controló mejor el juego y aprovecharon las pocas opciones claras para concretar las anotaciones con Diego Herazo desde el punto penal y Eduardo Sosa.



El primer tiempo empezó con una buena intensidad de juego colectivo y una interesante propuesta ofensiva tanto del Cali como Millonarios, en el cual cada uno tuvo sus momentos para generar peligro, pero sin buena definición para romper el cero en el marcador.

Con el pasar de los minutos, cada conjunto siguió haciendo su juego, los ‘azucareros’ buscando una intensión más vertical con más presencia por el costado derecho y los ‘embajadores’ con más pausa por momentos en la mitad de campo, para tener más acompañamiento en el campo del Cali.



Cuando los locales parecían estar más cerca de la anotación donde incluso tuvieron una remate al palo de Kevin Velasco, la visita fue mejorando y finalizando la parte inicial consiguió un penalti por una falta de Sebastián Leyton a Daniel Ruíz. Diego Herazo cobró y Guillermo De Amores no pudo detenerla para el 0-1 a favor de los dirigidos por Alberto Gamero.



Para el segundo tiempo ambos equipos hicieron cambios en sus nóminas para el mejoramiento de las funciones dentro del campo. Cali volvió a proponer tratando de empata el juego con un cabezazo de Ángelo Rodríguez que no tuvo buen destino. Con el avanzar del juego Millonarios pudo controlar mejor los arranques del Cali y volvió a tener presencia cerca del arco defendido por De Amores.



Al minuto 63 los verdiblancos perdieron un balón en la salida, Millonarios recuperó, Daniel Ruíz habilitó a Eduardo Sosa que se metió entre los zagueros centrales y definió muy bien frente a De Amores que la alcanzó a rozar, pero no a desviar el 0-2 del conjunto albiazul que vistió blanco.



La noche se volvía cada vez más oscura para el Cali, al minuto 69 sufrió la expulsión con roja directa de Aldair Gutiérrez, que salió con el pie levantado y alcanzó a tocar a Daniel Ruíz, por lo que el juez central John Ospina no lo dudó y le mostró la cartulina roja.



En los instantes finales Millonarios pudo controlar mucho mejor el compromiso, pese a la intención ofensiva del Cali y logró sumar su tercera victoria en la liga, mientras los dirigidos por Dudamel siguen sin levantar cabeza en la liga en el cual sumaron su quinta derrota en seis salidas.



En la próxima jornada que será entre semana, Cali visitará al Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad, mientras que Millonarios recibirá a Águilas Doradas en El Campín.



