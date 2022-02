Tolima anda intratable: derrotó a Jaguares en Montería y sigue líder

En Jaraguay, el partido se tornó de ida y vuelta en un inicio, pero con el pasar de los minutos se convirtió un monologo del Deportes Tolima. El equipo de Hernán Torres no traicionó su estilo pese a las muchas variantes, y al final, consiguieron un importante triunfo, en una complicada plaza. Los 'pijaos' llegaron a 15 puntos y se consolidaron en el liderato de la tabla de posiciones en Liga Betplay I-2022.

Si bien Jaguares salió a presionar, esa intención se fue dilapidando con el pasar de los minutos. Deportes Tolima fue inteligente y supo sacar diferencia, no solo en el marcador. Y es que le pusieron picante a los 5 minutos con un cabezazo de Michael Rangel, tras la asistencia de Yohandry Orozco, y para la fortuna del arquero Pablo Mina, la pelota pasó rozando el ángulo izquierdo. Sobre los 16' llegó la respuesta del felino. Maicol Balanta lo intentó con un derechazo desde afuera del área, pero la pelota no alcanzó a complicar a Alexander Domínguez.



El volante peruano Raziel García y el mismo Rangel lo intentaron de nuevo, pero nada resultó. En el local lo buscó Rafael Bustamente. Cuando se consumían los minutos de afición en el primer tiempo, Jaguares celebró un gol de Andrés Rentería pero la dicha duró muy poco. El VAR intervino y anularon la acción de gol. Todo se dio por una falta previa. Con el 0-0 se fueron al descanso.



En el complemento, Deportes Tolima salió con una mejor intención y rápidamente le salió lo planeado. El técnico Hernán Torres decidió darle todo el protagonismo a Yohandry y sacó al peruano para sumar otra ficha en ataque: Jeison Lucumí. Sobre los 49' llegó el gol. Aprovecharon una mala entrega de Andrés Arroyo y tras la asistencia de Orozco, Luis Miranda se deshizo del defensor y sacó un derechazo por el costado del arquero Mina.



Tolima siguió generando riesgo en predios de Mina y a los 62 minutos pensó en ampliar la cuenta. El árbitro sancionó penalti por un ligero toque sobre Rangel, pero terminó invalidada por el VAR, a raíz de una mano previa de Miranda.



Pero eso no era todo. La visita siguió trabajando por el gol y como premio, llegó el segundo a los 87'. Todo se dio tras un saque largo del portero Domínguez. Caicedo peleó la pelota y aprovechando la lentitud de la defensa, Lucumí sacó un derechazo -con gran virtud- imposible para Mina. Así selló Tolima un 0-2 en Montería.