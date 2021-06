Gottardi le dejó su mensaje a Millonarios: 'con los dientes apretados'

Hugo Ernesto Gottardi, quien acompañó a Miguel Ángel Russo como asistente en Millonarios, habló con Win Sports previo a la gran final de Liga Betplay 2021-I, en la que los azules buscarán su estrella 16 frente a Deportes Tolima. El entrenador argentino conquistó dos títulos con el embajador en su paso por el fútbol colombiano; alzó la Liga 2017-II y la Superliga en 2018.

"Siempre es lindo jugar una final, todos quieren estar ahí. Hoy pueden escribir su propia historia los jugadores, me hubiese gustado con el estadio lleno. A veces queda un poco de sabor agridulce, por no tener ese complemento que es la gente gritando. Hay que tomar este partido con la responsabilidad que corresponde, como si el estadio estuviera lleno. Una final se juega con los dientes apretados", dijo Gottardi.



Y agregó que "los momentos previos son los que la adrenalina empieza a andar en el cuerpo. Hay un nerviosismo, al que yo le llamo responsabilidad. Lo que suceda dentro del campo de juego será de ellos, tienen que estar pendientes de lo que pasa, no pueden perder las marcas".



Reiteró que los elegidos por Alberto Gamero deben tener total concentración desde que salgan a la cancha y no la pueden perder en ningún momento. "Hay que estar concentrados porque una equivocación o un descuido te deja afuera. Si un equipo llega a la final debe ser por algo y el técnico ya debe tener a todos estudiados".



Finalmente, el excampeón con Millonarios le dejó un mensaje a la afición embajadora. "A los hinchas le quiero mandar un abrazo grande y que estén tranquilos. Pase lo que pase, que se acuerden siempre que es un partido de fútbol. Siempre hay revancha, no es de vida o muerte".