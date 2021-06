Un hincha más: 'Morumbí' Zapata y la ilusión de ver a Millos campeón

Aquel 10 de octubre del 2007 es un fecha difícil de olvidar para los hinchas de Millonarios. Luis Eduardo Zapata ingresó en el segundo tiempo y con una corrida de atleta y definición de crack, anotó el agónico tanto de la victoria sobre Sao Paulo en el estadio Morumbí, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Desde entonces, Zapata recibió el sobrenombre de ‘Morumbí’, el cual recuerda con orgullo y agradecimiento, pues la hinchada siempre le ha manifestado su cariño, incluso después del retiro.



“Siempre los hinchas están recordando lo del Morumbí, para mí fue una bendición tremenda, yo no esperaba que un gol así fuera a causar tanta impresión en los hinchas de Millonarios”, le dijo el ex defensor a FUTBOLRED.



Y añadió: “Eso es lo bonito de haber jugado en un equipo como Millonarios, los hinchas son agradecidos reconocen las cosas buenas que hice así no haya sido campeón de Liga en los años que estuve. Estuve en el grupo que fue campeón de la Merconorte en el 2001. Yo también recuerdo a esta hinchada con gran cariño porque todo el tiempo que estuve ahí la pase muy bien, lo disfruté mucho así hayan sido momentos difíciles”.



Zapata no olvida aquel gol en territorio brasileño sobre el final del partido, pues fue un momento que lo marcó como futbolista y lo dio a conocer a nivel continental.



“Fue un momento que me marcó como futbolista. En el torneo colombiano no la estábamos pasando muy bien, pero en la Sudamericana las cosas se nos estaban dando. Era un partido muy difícil contra un equipo de talla internacional como Sao Paulo, nuestro equipo tuvo una gran noche, cuando el profe Vanemerak me envió al campo pensando en que podíamos sacar el resultado en cero, llegó una jugada de esas que de pronto me caracterizan por mi velocidad, Ciciliano me puso prácticamente mano a mano con el defensa para después conseguir ese gol hermoso que me ha dado ese gran reconocimiento en los hinchas de Millonarios. Fue un gran momento de felicidad y más en un equipo como Millonarios”.



Zapata dejará de ser ‘Morumbí’ para transformarse en ‘El Campín’ este domingo, pues espera con ilusión que el equipo embajador derrote al Tolima y se quede con el título de Liga. Sabe que no será un partido fácil, pero confía en Alberto Gamero y su equipo de trabajo para que puedan conseguir la tan anhelada estrella 16.



“Destacar el trabajo que ha hecho el profe Gamero, ha sido un trabajo de mucho estudio, mucho análisis, con mucha ayuda de los entrenadores de las divisiones menores y ahora se está viendo el resultado en el campeonato. Gamero le ha dado confianza al equipo y eso es importante para uno como jugador. A pesar de las críticas, pienso que el balance es muy bueno y muy merecido”.



“Ahorita se está viendo el resultado de un buen trabajo que se ha hecho, también la confianza, la unión de grupo, es un equipo que está unido. Es una bonita mezcla de jugadores importantes con mucha experiencia como Mackalister Silva, ‘Chicho’ Arango, Uribe, con los jugadores jóvenes de la cantera de Millonarios. La unión de juventud y experiencia ha potenciado al equipo”.



Luis Eduardo resaltó la unión en el plantel y destacó el valor e influencia que tiene Mackalister Silva, capitán de Millonarios, con quien tiene una buena relación y espera que se consagre con el trofeo de campeón.



“Con Mackalister tengo una bonita relación, siempre ha sido una persona muy humilde, una persona extraordinaria, con unas condiciones para jugar impresionantes. La humildad y el amor que tiene por Millonarios anima a todos para aportar ese granito de arena para cumplir el sueño de estar en la final y ahora ganar la Liga”.



Por último, ‘Morumbí’, quien se retiró en el 2016 en el Fort Lauderdale Strikers, de Estados Unidos, y que ahora se desempeña en este país como entrenador de formación acreditado, espera que el equipo embajador saque ventaja en su condición de local para quedarse con el título.



“Qué bonito para esta generación que puede jugar otra final y celebrar un título. Lo voy a ver como un hincha más, me siento parte, en cierta forma, de la hinchada azul, por esos años maravillosos en los que estuve en el equipo. Espero sea un partido de mucha intensidad porque Millonarios tiene que aprovechar el tema de la altura, aunque Tolima es un equipo que tiene jugadores fuertes”



“Millonarios tiene que hacer sentir su localía, fue muy importante haber marcado ese gol en Ibagué. No creo que Tolima sea un equipo que vaya a atacar como en la ida; Millonarios tendrá que salir a buscar el partido”, concluyó.