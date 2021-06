Gamero sí, directivos no: Vanemerak sueña con el título de Millonarios

Millonarios está a un partido de conseguir la tan anhelada estrella 16 y, tras empatar en el juego de ida con Deportes Tolima (1-1), el conjunto embajador deberá hacer valer la localía en el Estadio El Campín para sacar ese resultado que le permita levantar el primer título de Liga del 2021.

Los hinchas de Millonarios están ansiosos, y es que claro, no ha sido un camino un fácil para llegar a la gran final. Uno de ellos es Mario Alberto Vanemerak, ex jugador campeón con Millonarios y además ex técnico del equipo azul, quien habló con FUTBOLRED y entregó sus sensaciones para el partido de vuelta. El ídolo embajador reconoció la labor de su amigo Alberto Gamero y elogió el desempeño del equipo a lo largo del campeonato.

"Creo que fue muy bueno el resultado. El primer tiempo de Tolima fue bastante bueno, Millonarios no cogía la pelota, y se puso el partido 1-0 arriba -para Tolima-. Arrancando el segundo tiempo con la expulsión de Arango se complicó mucho más y se creía que se iban a pasar dificultades. Pero cómo es el fútbol, tras la expulsión, el equipo mejoró, Gamero soltó un poco más a Mackalister y empezó a tener la pelota, y bueno, finalizando el juego, un penalti clarísimo, inocente, infantil, dio la tranquilidad que ya solo toca ganar. Con el 1-0 tocaba remontar el marcador y anotar dos goles para salir campeón, entonces este resultado deja mucha más tranquilidad, no hay que salir acelerado para poder manejar el partido. Solo hay que ganar. A mí me puso muy contento".



"Ahora tenemos que definir acá el partido con Tolima, es un equipo muy difícil, muy físico, muy rápido, tenemos que jugar al ritmo de Millonarios, tenemos que coger la pelota y no jugar al ida y vuelta que es lo que ellos quieren. Va a ser un partido duro, pero tengo la completa confianza de que vamos a ganar".



Con respecto a la ausencia de Cristian Arango, Vanemerak aseguró que es una baja importante para la final, pues sin el '10' 'se pierden goles'.



"Al no estar Arango perdemos goles, está en un momento futbolístico bueno, fue tan así que estaba sonando para la Selección. Si están ellos uno duerme más tranquilo, no quiere decir que los otros chicos no tengan condiciones, pero la experiencia, la continuidad... va a ser una ausencia muy importante. Ojalá Uribe esté bien físicamente, también Mackalister. Yo soy de la idea que me aferro con los grandes que son los que tienen que manejar el equipo, te tienen que ordenar y los jóvenes tienen que guiarse. Va tocar sufrir."

La relación de Mario Alberto Vanemerak con Alberto Gamero es especial, quedaron campeones con Millonarios en el 88 siendo jugadores; luego se encontraron en Boyacá Chicó para formar el cuerpo técnico del equipo de Eduardo Pimentel. Ahora, con realidades distintas, el vínculo azul es el que los une y es por eso el título de Millonarios, con su amigo al mando, tiene un valor agregado.



"Gamero es muy buena gente, muy sano, muy noble, es un buen amigo. Como entrenador para mí está entre los mejores tres del fútbol colombiano. Yo creo que Gamero ya tiene que dar un salto al exterior, no irse a Arabia a buscar dinero, sino irse a Argentina, Brasil... Ha demostrado que es muy bueno, muy táctico, prepara muy bien los partidos. A veces le cuesta arrancar con los equipos, pero sin lugar a duda está demostrado que está entre los mejores entrenadores del FPC. Es el momento de irse a una Liga más importante".



"Para él sería un orgullo salir campeón como jugador y después como entrenador que no es fácil. Toda la camada que estuvimos sabemos quién es Alberto Gamero, de dónde viene, cómo es, y bueno, se lo merece por él, por su familia".



Cuando Gamero arribó en diciembre del 2019 a Millonarios, creció el rumor de que Vanemerak podría ser su asistente en el banquillo; sin embargo, esto jamás ocurrió, pues, a pesar de la posibilidad, Mario aseguró que sería incoherente aceptar volver al club de la mano de una dirigencia a la cual ha criticado fuertemente.



"Fueron rumores y yo jamás le pregunté a Gamero si me iba a llevar o no me iba a llevar. Yo fui uno de los principales que quiso siempre que Gamero llegara, por lo que él quiere a Millonarios, por lo que es hincha, por el deseo de llegar a Millonarios como entrenador, pero no, es una cosa incómoda, él me quería como amigo, como asistente, pero es que hay una diferencia entre los dirigentes y yo, entonces hubiese sido muy incómodo para Gamero estar ahí conmigo".



"Obviamente yo he sido muy crítico con esta dirigencia y no me gusta como manejan el club. Por respeto, jamás le dije a Gamero que me llevara para evitar ese problema. Si soy sincero, si me hubiesen propuesto volver al club, no voy. Yo he sido un crítico muy duro contra los dirigentes y no queda bien que después de hablar tanto, ir a trabajar con gente que no piensa igual".



Vanemerak será un hincha más este domingo cuando el balón ruede en El Campín, como buen aficionado y amante del fútbol, tiene una cábala para conseguir el título y es estar con su familia. Manifestó que el 'Pájaro' Juárez le propuso ver el partido en su restaurante; sin embargo, el ex DT albiazul que puso a Millonarios a soñar con la Sudamericana en la temporada 2007-2008, prefiere estar tranquilo en el sofá de su casa, para después de levantar el título, salir a la calle con el carro, pitar, y celebrar con prudencia.



"La cábala es verlo en mi casa con mi señora y mi hija. Me han llamado para comentar, para hablar... hasta el 'Pájaro' Juárez, que es mi amigo, me ha invitado al restaurante, pero yo veo los partidos de Millonarios acá en mi casa y para mí es una cábala. Me gusta verlo tranquilo, analizar, cuando hay mucha gente te distraes mucho. Si ganamos, saldremos en el carro a pitar, banderazo, pero bueno, esperamos a ver qué pasa".