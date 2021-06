‘Soy el que más va a sufrir, quiero hacer historia en Millos’: Gamero

Alberto Gamero está más que ilusionado: feliz porque está a un paso de quedar en la historia de Millonarios, de ser campeón como entrenador y repetir la alegría que sintió en 1988, cuando se coronó en el fútbol colombiano siendo jugador albiazul.



“La verdad es una ilusión de 200% para mí siendo campeón con Millonarios como jugador en el 88. Yo soy el que más va a sufrir, el que más va a desear quedar campeón, porque es quedar en la historia”, reconoció el entrenador samario en rueda de prensa, a horas de enfrentar al Deportes Tolima, este domingo a las 3 de la tarde en El Campín, por la vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2021.



Es por eso que Gamero ya les dijo a sus dirigidos que “el partido no está definido, hay que salirlo a buscar con inteligencia, tranquilidad, fútbol de posesión, cerca al arco contrario. Ojalá sea el partido redondo que esperamos”.



El entrenador albiazul está tranquilo, pues recuperó fichas importantes para los últimos 90 minutos del semestre. “Hemos recuperado a (Bréiner) Paz y a (Stiven) Vega, vamos a tener un equipo más sólido, con jugadores en sus posiciones. Estamos viendo alternativas con la ausencia de Arango. Eso nos tranquiliza. Esperamos fortalecer el mediocampo y que podamos generar juego cuando tengamos el balón. La llegada de Vega nos fortalece”, comentó.



“Lo que más me emociona de este equipo es el espíritu guerrero. Hay parámetros cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Estoy ilusionado. Hemos jugado 110 minutos con diez minutos en esta fase final y hemos resistido. Ojalá terminemos con once, y sigamos demostrando ese ímpetu”, dijo Gamero.