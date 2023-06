Mario Vanemerak: ‘Imagino a Millos atacando y Nacional replegado’

Momento de definición en la Liga BetPlay, para el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional, que definirán el campeón del primer semestre. Los embajadores cerrarán el semestre en casa, esperando todo el apoyo de su gente.



Uno de los referentes azules y campeón con Millonarios, en los años 80, es Mario Vanemerack. El exjugador y extécnico embajador confía en el plantel de Gamero, destacando las virtudes que lo pueden llevar a ser ganador de la final. Estas son las declaraciones del argentino, en charla con FUTBOLRED.



¿Cómo vio a Millonarios en el Atanasio?



Lo vi muy bien, te soy sincero, no pensé que Millonarios lo manejara, que tuviera el control. Pensé que Nacional se iba a venir con todo. Sin embargo, Millos lo manejó, tuvo la pelota. En ningún momento me pareció que lo sufrió, solo quizás cuando Dorlan se retrasó y entró Duque. Pero me parece que Millos sacó un resultado bueno, tuvo para ganar y hubiera sido fabuloso.



Eran tres resultados, fue empate, me gustó como Gamero paró al equipo. Me gustó el cambio de Vega por Larry, le da más marca y le permite a Giraldo soltarse más. Quizás cuando están Giraldo y Larry dejan ese espacio, se sueltan los dos y ese hueco le podía costar. Gamero lo pensó bien y con Valencia fue perfecto, fue de los mejores. Cumplió. Así que el resultado me gustó, tácticamente, como jugaron y como salieron a igual, así estuviera a reventar el estadio. Hay que ratificar en local, es ganar porque si no, no sirve de nada lo que se hizo el miércoles.



Tengo confianza en Millonarios, es el momento que todos estábamos esperando. Llevamos muchos torneos, campañas. Sabes que somos exigentes los hinchas de Millonarios, es el momento de ganarlo y sería doble satisfacción ganárselo a Nacional.



Fortaleza de Millonarios



Al equipo lo veo muy fuerte en lo mental. Hizo una gran presentación y eso influye mucho. Hay que jugar en tres días y cuando se saca el buen resultado, quieres jugar rápido. La gente jugará a favor, porque el hincha se hace sentir, empuja al equipo. Es el momento de ser campeón, aunque no hay nada escrito en el fútbol. Nacional es buen equipo, tiene historia y hace buenas presentaciones en Bogotá. No podemos decir que ya ganamos, si hay más opciones, pero tenemos que jugarlo.



El regreso de Cortés será fundamental, para mi jugará, desequilibrará. Al igual que Montero, conociéndolo, le dará la oportunidad, vienen de ganarle a Alemania y hay que aprovechar esa motivación.



¿Cómo se imagina el partido de vuelta?



Veo más a Millonarios atacando, teniendo el balón. Veo a Nacional replegado, esperando en mitad de campo y buscando contragolpear. Jugará con número nueve. Enviará a Dorlan de media punta o a los costados, de nueve se pierde. Cuando él se tira atrás, tiene más contacto con el balón. Su fuerte es la pegada, desde todo lado. Pero de punta no tocó la pelota.



Ellos jugarán al error, al contragolpe. Le regalarán media cancha, esperará a contragolpear. Para mí no tiene argumentos futbolísticos, sin desmerecer los jugadores que tiene, pero Autuori no tiene el equipo que él pretende o los hinchas, con paredes y demás. Millonarios manejará el partido, será contundente porque de local son más que de visitante.



Polémica por el trino de JJ Tréllez al conocer el rival de la final



Si se repite lo de 89, me puse mal porque dije, nos van a robar de nuevo. Todos saben que en el 89 nos robaron, ven la imagen del penalti de Higuita, todo mundo la vio. El penalti que le hace René a Iguarán es alevoso. Me preocupó eso, porque pensé eso.



Por eso dije, que quería un partido limpio, sin dudas en el arbitraje y el VAR. Porque si jugamos limpio, Nacional no tiene chance de ganarle a Millonarios y lo demostró el día miércoles. Ahora si jugamos con cosas raras, que el VAR toma una decisión y el árbitro otra, por más que le digan, ahí me preocupo.



De hecho, el miércoles sin muchas cosas raras, hubo una jugada fundamental para el 0 a 1, cuando Valencia cabecea y Aguirre lo golpea, Silva se iba y era gol de Millonarios, Ortega cortó, pitó y luego debía amonestar o nada, pero era chance de gol clara. Un solo detalle puede complicar el partido, no quiero que pase eso. Espero que haya justicia, lealtad. Si gana Nacional, aplaudan, porque lo hizo bien. Pero no quiero, como dijo Tréllez, que se repita lo del 89. Tengo que ser honesto.



Mensaje a la afición de Millonarios



Antes pasaba algo, hoy estamos a 90 minutos. Al hincha le pido que haga lo que viene haciendo, empujando, apoyando al equipo y con tranquilidad. No podemos entrar en el desespero del aficionado de ir ganando a los dos minutos, tener tranquilidad y paciencia, incluso si no se dan las cosas. Si se da la posibilidad de ser campeones, tomar todo con calma, inteligencia. No queremos peleas. Queremos que los hinchas demuestren que el fútbol es un deporte, no podemos jugar con la vida de nadie y la vida vale más. Si gana Millonarios, con mesura.