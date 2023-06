'Millonarios es un excelente equipo': Autuori habló de la gran final

Paulo Autuori se dejó ver ilusionado antes de jugar la final vuelta ante Millonarios. El técnico brasileño confía en el proceso que llevó a Atlético Nacional hasta esta instancia y se ilusiona con ganarle el pulso a Alberto Gamero, a quien dice admirar en su trabajo.



En la rueda de prensa previa a la gran final de Liga BetPlay I-2023, Autuori analizó a Millonarios y se refirió a lo que significa disputar este título en Colombia. Confía en su grupo y en dar la vuelta olímpica en Bogotá, luego de haber empatada 0-0 en Medellín.

Sensaciones previo a la final: "Estamos muy felices por la manera en la que fuimos recibidos y esperamos retribuir de alguna manera. Nosotros no trabajamos para un partido en especial, tenemos un proyecto que intento seguir. Para mí va a ser igual y he dicho hace tres días, hoy lo repito, en esta clase de partidos el equilibrio es claro. Fue un partido equilibrado y no va a ser distinto. Esperamos un partido difícil porque Millonarios es un excelente equipo y muy bien entrenado por Gamero. La responsabilidad de nosotros es jugar al fútbol y respetar al rival, ojalá al final gane el fútbol colombiano".



"Tanto Millonarios como nosotros tenemos el objetivo de sacar adelante el partido y quedarnos con el título. Lo más importante es lo que va a pasar en la cancha. Nosotros tenemos que trabajar con responsabilidad para que al final se puede tener un justo vencedor".



Detalles que afinó en su nómina: "No se puede cometer ningún error. El discurso de todos los entrenadores es el mismo: cero errores, pero sabemos que esto no es posible. Esperamos un partido de equilibrio como lo hemos hablado, emocional porque se genera un nivel de ansiedad alto... orden e inspiración de los jugadores, eso es lo que define partidos de esta clase".



El duelo en el medio campo: "Los centrocampistas son siempre muy importantes en los equipos en la fase de construcción y de creación. Ahí es donde se logra llegar a la fase de finalización y ahí juega un papel importante la eficacia. En partidos como estos no existen muchas oportunidades de goles y ese aspecto es fundamental. Un equipo puede verse muy bien y con un montón de oportunidades pero no tiene la eficiencia. Ambos equipos tienen excelentes jugadores en el medio campo, ese será un sector crucial".



Cambios en la nómina titular: "A mi no me gustan mucho las comparaciones y los momentos son distintos. Van a entrar jugadores que estaban en la selección y generar dudas en los rivales hace parte de la estrategia, más aún en un partido tan equilibrado. Nosotros tenemos una idea clara de lo que ha pasado en el último partido y me encanta esta oportunidad para que los jugadores y los hinchas puedan crear una atmósfera como debe ser en la final. Va a jugar Mier porque es el titular".



Admiración por el técnico de Millonarios: "Cuando estaba acá en 2019 vi un reportaje de Gamero y vi que hacía un trabajo interesante con buenas ideas, después de esa entrevista más aún, tocó el tema de su papá y su mamá. Para mí es una honra y una satisfacción llegar a una final con él, es brillante y espero que le vaya muy bien en su carrera. Voy a estar de lejos alentando a los equipos en los que Gamero esté involucrado".



La clave para llevarse el título: "Hay que ser lo más natural posible porque partidos de esta clase generan niveles de ansiedad muy altos. Lo más importante es el proceso que nos ha hecho llegar hasta acá y tenemos que ser coherentes. Hay que estar en cancha con espontaneidad. Para mí el grupo es lo más importante".