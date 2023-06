Se busca campeón: Millonarios y Nacional definen dueño de Liga 2023-I

Llegó la hora de la verdad para Millonarios y Nacional. Este sábado, a las 7:00 pm, se enfrentarán en El Campín por la final de vuelta en Liga BetPlay, un choque inédito por esta instancia. La carrera que permitirá conocer al mejor equipo del semestre no podría tener mejor condimentos.



Y es que todo está dispuesto para vivir una de las finales más importantes en la historia del fútbol colombiano. Este enfrentamiento entre dos de los equipos históricos y con más hinchada del país, se miden por el título del primer semestre en 2023. Nacional celebró título hace apenas un año y Millonarios no lo hace desde 2017-II. Los azules intentarán pasar el trago amargo que les dejó Tolima en 2021.

Con El Campín a reventar y con pantallas gigantes dispuestas en Bogotá y Medellín, la final de Liga 2023-I promete y mucho. Será un duelo atractivo por donde se le vea. No solo por lo que significan ambos clubes sino por la clase de protagonistas que saltarán a la cancha. Pasado, presente y futuro de Selección Colombia.



En la previa, Paulo Autuori no escatimó en elogios para Millonarios. Lo calificó como un "excelente equipo" y no dudó en que será un partido "difícil" y de "equilibrio". Además, el brasileño se declaró admirador de la carrera de Alberto Gamero. El técnico de Millonarios, entretanto, no habló mucho de su rival y prefirió enfocarse en lo suyo: "Queremos ser mejores que el oponente. El que menos cometa errores va a ser el campeón".



Millonarios no juega una final desde 2021-I cuando cayó frente a Deportes Tolima en El Campín. Una 'espinita' que espera sacarse ante Nacional. Los verdolagas ganaron su estrella 17 hace apenas un año ante Tolima. Título que definió de visita y en el que Daniel Cataño, hoy vestido de azul, fue duramente criticado por errar penalti y salir expulsado.

Millonarios vs Nacional

Día: Sábado, 24 de junio

Hora: 7:00 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Carlos Betancur

VAR: Jhon Perdomo

TV: Win +



Posibles alineaciones

​Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Jorge Arias, Ómar Bertel; Stiven Vega, Daniel Giraldo; Daniel Cataño, David Macalister Silva, Óscar Cortés; Leonardo Castro.



Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Cristian Zapata, Juan Aguirre, Andrés Salazar; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Nelson Deossa; Jarlan Barrera, Jefferson Duque, Dorlan Pabón.