Gamero valoró proceso y cree en entregarle el título a Millonarios

Millonarios recibirá a Atlético Nacional en el duelo definitivo de la gran final de Liga BetPlay 2023-I y tras el cero en la ida, ambos equipos irán por el todo para dar la vuelta olímpica en El Campín.



Con respecto a ese crucial partido el técnico Alberto Gamero entregó sus impresiones de cara a este importante juego en el que busca lograr por primera vez el título de Liga bajo su mando.



Regreso de Óscar Cortés: “esto no es misterio, vienen de la Selección, de representar el país y van a estar en la final. Han hecho un trabajo para estar allí. Va a jugar.



Lo que espera en la final: “Será un partido como el que jugamos allá y el que menos cometa errores es el que va ser el campeón. Intentaremos jugar bien y ser mejores que el oponente.



Integración de jugadores jóvenes: “Este es un proceso que nos ha tocado trabajar bastante y no solo el cuerpo técnico, también a jugadores. Creo que lo de mañana es parte de lo que se viene realizando. Lo queremos finalizar con una estrella, pero hemos visto que en la Sub-20 hay una camada importante y tendrán su oportunidad. Ya se les quitó el temor de jugar con Millonarios.



El difícil camino que ha recorrido: “Siento una gran satisfacción grande, la vida tiene tropiezos, pero siempre he sido fuerte y valiente en la dirección técnica, pero el día a día lo vivo con felicidad. La oportunidad que me dio esta institución no la voy a olvidar nunca. Es otra final que me tiene feliz.



Cero nervios para los jugadores: “yo creo que los muchachos no pueden vivir en una ansiedad, esta es una institución que a donde vamos, tenemos el estadio lleno. Tenemos que estar tranquilos y no ha sido fácil. De la noche a la mañana no podemos sentir ese temor. Es un partido que hay que estar serenos, optimistas y con fe. Ellos saben que tienen un trabajo importante que quieren plasmar con un título”.



Opciones en el mediocampo: “estamos tratando de mirar todas las opciones que se nos puede presentar. Steven Vega nos da más marca y Larry Vásquez mucho más fútbol. El que juegue sabe cómo tenemos que enfrentar”.



Analizó alternativas en ataque del rival: “las dos facetas de Nacional las conocemos y tenemos que mirar si juega con Jarlan, Dorlan o Duque y ver a quién sacan o ponen. En ese contexto tenemos varios conceptos”.



Intensidad en ataque: “creo que este grupo es intenso y cuando el rival nos hace retroceder hemos aprendido a no estar en el bloque bajo. Nosotros de la intensidad hemos sido uno de los equipos que más minutos de juego tiene. Así lo haremos mañana”.