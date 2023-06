Nicolás Vikonis: ‘Millos va mutando y se ha vuelto un equipo maduro’

Horas decisivas en la Liga BetPlay Dimayor. Millonarios y Nacional se alistan para disputar el partido de vuelta, de la gran final del certamen. Los azules llegan con toda la motivación que representa jugar en su casa, con la esperanza de alzar una nueva corona, para lo que ha sido el proceso de Alberto Gamero.



Uno de los jugadores que marcó la historia de Millonarios, en los años recientes, fue Nicolás Vikonis. El portero fue de las figuras en el 2017, donde los azules también afrontaron una final de ensueño; aquella que conquistaron nada más que contra Santa Fe.



Como fiel conocedor de estos momentos cruciales, el uruguayo habló con FUTBOLRED. El optimismo está incluso para él, quien conoce a parte del plantel de Gamero, pues compartió con algunos de ellos, durante su estancia en los azules desde el 2015 al 2017.



Destacó el proceso de Gamero, pero también la evolución mental y desde el juego que ha tenido el plantel, para afrontar instancias definitivas. Además, recordó con cariño la época que vivió donde no solo conquistó la Liga contra Santa Fe, sino que compartió con hombres como Juan Moreno y David Mackalister Silva, a quien considera dentro de los referentes de la historia azul.



¿Cómo vivió el partido de ida en Medellín? ¿Pudo sacar más allá?

Las finales son partidos especiales y particulares, donde el margen de error baja mucho. Millos salió con una actitud importante, dominando de arranque. A medida que pasa el juego, tomaron prevenciones, teniendo en cuenta que queda la vuelta en casa. Me parece que de igual forma, tuvo las chances más claras. El empate es lo que le quedó bien al partido, queda todo por definirse el sábado.

Evolución del estilo de juego de Millonarios con Alberto Gamero

El proceso que ha hecho Millos con Gamero ha sido tremendamente exitoso, tanto en la propuesta de fútbol que muestra, si bien puede ir mutando, por la característica de los jugadores que van apareciendo. Hay una línea bastante clara, a través de los semestres. De cara a lo que será el sábado tiene la posibilidad de ponerle la ‘cereza en el pastel’ de conseguir el éxito en la final de Liga, que es lo que se le ha escapado, para seguir incrementando el nivel de la institución y la alegría de la hinchada.

En 2017 usted dijo que el título fue una oportunidad para mandar un mensaje de paz ¿Contra Nacional puede ser también una oportunidad para eso?

Siempre, el deporte debe ser un vehículo para el divertimento, en vez de depositar nuestras miserias. Creo que Latinoamérica vive el deporte muy similar a nuestra identidad, eso hace que se produzcan ciertos fenómenos como lo que pasa en la violencia.



En el hoy de Colombia, que uno ve desde la distancia, que las cosas son a veces complicadas y el clima social está un poco exacerbado, que aparezca una final entre Millonarios y Nacional, hay que encausarlo hacia lo que es, una justa deportiva entre dos de los más grande del país y que no vaya más allá de eso.



Los dos quieren alzarse con ese título. Será una final histórica como la que nos tocó disfrutar en el 2017, pero que, si se gana, estará bueno. Lo comentaba cuando ganamos, al otro día sigue la vida y viene otro torneo para ser campeón. Desde mi visión que se lo lleve Millonarios, pero que reine un clima de paz y que sea la prioridad para este partido del sábado.



¿Cómo tener la mente tranquila en momentos cruciales como una final?

Es un gran desafío, sé que está Edwin como psicólogo, más la gente de Gamero y los de experiencia. Es controlar el exceso de pensamiento, son partidos con sobre estimulación, producto de todo lo que se está jugando. Es intentar que se parezca lo más posible a un partido más, para vivirlo con cierta calma y que esa tranquilidad te ayude a tener mejor rendimiento como jugador. Es lo que yo he intentado hacer en esas instancias, porque se tiene una carga ansiosa y nerviosismo, arriba de lo normal.

¿Habla con algunos de los integrantes del plantel actual de Millonarios?

Si, con algunos tengo comunicación. Estos últimos días quizás no tanto. Son esos recuerdos que previo a las finales había desactivado todas las redes sociales, porque son un bombardeo de información, contacto y son momentos sensibles. Son momentos donde el jugador debe resguardarse, es buscar tranquilidad.

¿Cómo ha sido la evolución de Juan Moreno? ¿Debe repetir como titular?

Juan era el tercer portero, junto a Ramiro. Obviamente desde la distancia he visto su crecimiento, en diferentes momentos lo hemos charlado. Tuvo una aparición buena, luego cierta irregularidad que en el arco d Millonarios es muy opinada. Me da alegría verlo que en este torneo ha tenido solidez, cada vez que Álvaro no ha podido jugar y recurren a él.



Estoy convencido que ha estado a la altura, me da alegría verlo así. Es una decisión para Gamero, el respeto y haciendo el juego de qué puede pensar, se tomaría con normalidad el regreso de Álvaro como arquero de Selección. Viene de estar con Colombia y ha sido el portero titular, me parecería lo más lógico devolverle esa confianza, pero con la tranquilidad de afrontar un partido con dos buenos porteros.



¿Cómo ha visto la evolución de Mackallister como líder de Millonarios?

Tuve la suerte de compartir todos mis años en Millonarios con él, justo llegamos juntos. Se dio un proceso donde adquirió mayor liderazgo, todo ese tiempo de críticas tienen que ver en depositarse en un referente como él. Todo el mundo que habla de Macka, aparte del gran jugador, es un líder, ayuda a los compañeros crecer. Me da alegría verlo en este momento, se le ve con un nivel excelente, convertido en ese gran referente para el equipo y la gente, se lo ha ganado. Es uno de los ídolos de la historia de Millonarios, ojalá que se le de repetir el título, que será algo lindo para él y la gente.

Recuerdo y anécdotas con Mackallister

Él es un niño escondido en el cuerpo de adulto, el que siempre bromea. Recuerdo una que nos tenía con la botella de agua, nos decía que tenía un sabor raro y cuando tomaban, la apretaba. Por suerte no me tocó, creo que me respetaba mucho. Siempre está armando juego, competencia, para darle un ambiente distendido al trabajo.

¿Cuál será la fortaleza de Millonarios para buscar la estrella?

Es un equipo muy maduro, creo que tienen claridad de su libreto, sus potenciales y desde ahí transmite tranquilidad. Así que es una final, cualquier detalle puede cambiar el rumbo, me da la sensación que llegó a un nivel de madurez grande, que está capacitado de afrontar el reto del sábado y coronarse.

¿Esa madurez de Millonarios le permitirá dejar a un lado la presión?

Seguro que sí. Por ejemplo, en Medellín consiguió una igualdad, con un estadio en contra y en ningún momento sufrió el partido. Viene de una racha de no perder con Nacional de visita. El gran desafío es controlar la ansiedad, por eso el tema de madurez, porque la tienen, para ser inteligente en el planteo y jugar al ritmo que necesita para ser campeón.



Obviamente que El Campín a reventar querrá que esté 3 a 0 a los cuatro minutos y por ahí no se da, me parece que esa madurez es una de las claves para estar lucidos y encarar esa final.



¿Hay algún marcador que le suene para el partido?

El miércoles acerté con el cero a cero, para mi es dos a cero a favor de Millonarios la vuelta. Con goles de Leo Castro y vamos a darle el otro a Macka.

Opciones para volver al fútbol colombiano

Estamos viendo, esta semana defino con Mazatlán, por una chance en México. Estoy en condición de transferible. Si no, puede darse una posibilidad en Colombia, hemos tenido charlas, ya veremos qué pasa la otra semana. Colombia es toda linda, puede ser en cualquier lado.

Mensaje a la afición de Millonarios

El mensaje es claro, que sea un momento de disfrute, que está en competencia internacional, viene de ganar la Copa y ojalá se dé la victoria el sábado para alzar la Liga. Que sigan con ese apoyo, que sin duda los jugadores lo manifiestan siempre, jugar con esa camiseta parte de una hermosa responsabilidad y tienes el apoyo de millones de personas que te impulsan a ser muchísimo mejor.