Millonarios recibió el apoyo de su gente: llegaron hasta la sede

Millonarios ya ultimó detalles para lo que será la gran final de Liga BetPlay contra Atlético Nacional, en el estadio El Campín. Los azules cumplieron su entrenamiento previo a los 90 minutos definitivos, para conocer el nuevo monarca del fútbol colombiano.



Los embajadores llegaron a su sede, en el norte de Bogotá, pasadas las 9 de la mañana, iniciando la práctica. Mientras tanto, aficionados se fueron acercando a las canchas de Millonarios, para mostrarles el apoyo a sus ídolos.



Desde las rejas y afuera de la sede, se quedaron horas bajo el sol esperando a que los jugadores salieran rumbo al hotel. El apoyo no se hizo esperar y cuando los de Gamero se iban subiendo al bus, algunos niños se acercaron y pidieron fotos a sus ídolos. Uno de los que estuvo con los pequeños fue Mackallister, tomándose fotos con ellos.



Con jugadores a bordo, los gritos afuera de la sede no se hicieron esperar, cortando un poco el camino, pero dando esa voz de aliento. En horas de la noche, no se espera algún evento oficial de los aficionados en el hotel, sin embargo, la llegada de los azules al estadio El Campín la vienen trabajando, para el recuerdo.