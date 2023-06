Macalister Silva sueña con el título y da la clave: ‘La concentración’

La hora cero se acerca y Millonarios buscará triunfar frente a Atlético Nacional en una final que sin duda sacará chispas dentro de la cancha de El Campín, pues los dos máximos ganadores no querrán perder, pero al final, solo habrá un campeón de Liga.



En la rueda de prensa previo a la gran final, el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, quien dio sus impresiones sobre este duelo decisivo por el título.



La clave para salir a ganar: “será importante la concentración y no el miedo a perder para tener el mejor resultado posible”



Buen mediocampo: “creo que no hago ese papel solo, tengo jugadores al lado de mucha experiencia y para que los jóvenes vean esto como una oportunidad y sean felices para que todo salga bien”.



La idea siempre es salir campeón: “esta ha sido una de las premisas de este Millonarios y la unión nos tiene acá. Esperemos que eso mismo nos lleve al título”.



Buena preparación: “uno no se prepara para un partido de estos un día anterior y en mi caso especial me estoy preparando muchos años y haciendo mil cosas y he buscado rendir de la mejor manera”.



El entorno interno y familiar: “pienso que más que importante, la familia es lo fundamental y tengo hijos que vieron crecer a Millonarios. La pasión que ellos tienen están representados en mí y toda la hinchada”.



Aspira a ingresar en lo más alto del club: “para mí es un honor y esperemos que podamos entrar en los libros sagrados en la historia de Millonarios”.