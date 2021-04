Christian Vargas habló del nuevo objetivo: quieren ser cabeza de serie

En charla con El Alargue, de Caracol Radio, el arquero de Millonarios se refirió al clásico y el primero de los objetivos que se trazaron: la clasificación a cuartos de final. Christian Vargas se refirió a ese difícil momento cuando llegó al azul, lo que no cayó muy bien en un sector de la hinchada por su pasado verde. Ahora se consolidó en el arco de Millonarios y ha sido clave; la afición le valora su sacrificio.

"Fueron momentos difíciles, mi llegada fue muy resistida", recordó Vargas hablando de lo que fue su llegada a Millonarios y los primeros partidos en los que pudo actual. "En mi primera entrevista dije que tenía un sueño y era clasificar y pelear finales. El año pasado fue difícil, pero creo que esas son cosas que uno tiene que vivir y que lo hacen más fuerte. Yo vine a entregar lo mejor y tratar de dar títulos. Siempre dije que desde donde me tocara iba a aportar. Para mi es emocionante saber que conseguimos el primer objetivo que me tracé cuando llegué".



Vargas habló específicamente del clásico bogotano, en el que vencieron a Santa Fe en los minutos finales y aseguraron su clasificación anticipadamente. Ahora, el objetivo es otro, el de terminar en los primeros puestos para ser cabeza de serie.



"El clásico fue difícil y guerreado. La emoción fue grande y todo el plantel descansó porque vamos a estar en las finales. Tenemos una gran responsabilidad y es la de mejorar. Con los equipos grandes siempre salimos a proponer, esta vez fue favorable para nosotros; el equipo mostró tranquilidad y nos mostramos responsables a la hora de no cometer errores, después de conseguir el empate. Gamero felicitó al grupo por lo hecho en cancha y a los cambios por como entraron. En nuestra mente sabíamos que era clásico y que hacía mucho tiempo no se ganaba. Lo necesitábamos para la clasificación. Hay partidos que se ganan de echar para adelante y ese fue uno de eso. Falta una fecha y vamos a pelear por ser cabeza de serie".



Finalmente, habló con El Alargue de su buena relación con Juan Moreno. Elogios van, elogios vienen. "Con él hay una relación excelente. Es un muchacho que quiere aprender. Aquí no hay envidias ni egos, estamos trabajando por llevar el equipo a cosas grandes. Hay apoyo si se juega y si no, eso se refleja en la cancha. Al tener una buena competencia se exige al que está ahí (titular)".